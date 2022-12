Nach dem deutschen WM-Aus: „Es ist einfach keine Mannschaft aufgebaut worden“

Fußball-Weltmeisterschaft

Von Christiane Mühlbauer schließen

Das Ausscheiden der Fußball-Nationalelf bei der WM in Katar sorgt für große Diskussionen über eine Krise im deutschen Fußball. Hias Hammerl, glühender Fan des FC Bayern München und ein bekanntes Gesicht bei vielen Fußball-Spielen, kritisiert den mangelhaften Mannschaftsaufbau und das schlechte Spiel von Thomas Müller. Und Hansi Flick sollte besser zurücktreten.

Ried - Hias Hammerl ist ein großer Fan des FC Bayern München. Weil er stets in Tracht im Stadion steht und auch in der Tracht zu vielen Auslandsspielen der deutschen National-Elf flog, ist er bundesweit bekannt. Der Tölzer Kurier wollte seine Meinung zum Ausscheiden bei der WM in Katar wissen.

Herr Hammerl, wo haben Sie das Spiel gegen Costa Rica angeschaut?

Ich war daheim. Ich hab’ mir schon gedacht, dass sie diesmal bei der WM wieder nicht weit kommen. Aber wenn ich nicht dabei bin, verlieren sie immer. Also ich bin jetzt Schuld! (lacht schallend)

Wie fanden Sie die drei WM-Auftritte?

Das Team ist eine schlechte Mannschaft. Das hat man von Beginn an gegen Japan schon gemerkt. Das beste Spiel war noch das gegen Spanien. Gegen Costa Rica lagen dann die Nerven blank, als die plötzlich geführt haben. Eine gute Mannschaft hätte es überhaupt nicht so weit kommen lassen. Thomas Müller hat schlecht gespielt, den hätte ich nicht eingesetzt. Und dann lag Japan gegen Spanien in Führung. Da hat man richtig gemerkt, wie bei allen die Luft raus war.

Glauben Sie, Spanien hat mit Absicht verloren?

Mei, schwer zu sagen. Ich glaube, die waren nicht daran interessiert, dass Deutschland weiter kommt. Vielleicht freuen sie sich auch, dass wir raus sind. Es gibt ja doch eine jahrzehntelange Konkurrenz zwischen den beiden Ländern. (macht eine Pause) Aber jetzt nicht mehr.

Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass Deutschland so schlecht geworden ist?

In den vergangenen Jahren ist einfach keine Mannschaft aufgebaut worden. Die passen noch nicht zusammen. Und ich finde, man sollte viel mehr Junge reinlassen und den Nachwuchs fördern. Und auch mental, an der Einstellung, muss gearbeitet werden.

Sollte Hansi Flick Bundestrainer bleiben?

Eigentlich hat der Hansi ja als Trainer früher immer eine gute Arbeit geliefert. Vielleicht wäre es jetzt aber doch gut, einen anderen hinzulassen.

Welches Team wird heuer Fußball-Weltmeister?

Oh mei, schwer zu sagen! Vielleicht Japan (lacht). Aber auch Spanien, Brasilien und Frankreich sind gut. Und auch Kroatien ist nicht schlecht.

