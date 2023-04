Die „Herzogstand“ nimmt auf dem Kochelsee wieder Fahrt auf

Seit Ostersonntag sticht die „Herzogstand“ wieder in den Kochelsee. © archiv

Mit dem Motorschiff bei strahlendem Sonnenschein über den Kochelsee schippern. Das ist seit dem Osterwochenende wieder möglich.

Kochel am See - Familie Kneidl als Betreiber der Kochelsee-Schifffahrt hat den Linienverkehr mit der „Herzogstand“ aufgenommen. Wie der Saisonstart lief und wann heuer der Bootsverleih anläuft, verrät die Familie im Gespräch mit dem Tölzer Kurier. „Wir sind zufrieden mit dem Betrieb“, sagt Manfred Kneidl. Besonders am Ostermontag seien schon einige Wanderer unterwegs gewesen.

Hauptsaison geht ab Mai los

Bis Ende April läuft die „Herzogstand“ nur an Sonn- und Feiertagen immer bei schönem Wetter aus. „Unter der Woche ist aktuell noch zu wenig Ausflugsverkehr“, sagt Kneidl. In der Hauptsaison ab Mai ist das Motorschiff von Dienstag bis Sonntag auf dem Kochelsee unterwegs. „Unter anderem wegen Personalmangels haben wir uns entschlossen, den Montag in dieser Saison fahrfrei zu gestalten“, erklärt der Betreiber. Das Franz-Marc-Museum in Kochel habe ja montags ebenfalls geschlossen. „Wir werden das mit dem freien Tag einfach austesten. Sollten doch genügend Ausflügler kommen, kann man das immer noch ändern.“

Bootsverleih noch nicht geöffnet

Der Bootsverleih am Kochelsee – am beliebtesten sind bei den Gästen Tretboote – hat noch nicht geöffnet. Dafür sei zu wenig Wasser im See, so Kneidl. Mit dem SUP-Verleih (Stand-Up-Paddle) gehe es frühestens im Juni los. „Davor ist die Wassertemperatur noch zu niedrig, und wir müssten sonst für jeden einen Neoprenanzug bereitstellen.“ Ob die „Herzogstand“ am kommenden Sonntag ausläuft, bleibt abzuwarten. Kneidl: „Wenn das Wetter schön sein sollte, stehen wir parat.“ (fs)

