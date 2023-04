„Die Leute waren sehr engagiert“: Rege Teilnahme bei DKMS-Typisierungsaktion in Kochel

Von: Franziska Seliger

Wollten helfen: Stefanie und Florian Lantenhammer sowie Marina Sayer (v. li.) aus Kochel waren drei von über hundert Menschen, die sich am Samstag typisieren ließen. © fn

Rund 100 Menschen kamen am Samstag zur Typisierungsaktion, zu der der Förderverein der Franz-Marc-Grundschule in Kochel zusammen mit der DKMSeingeladen hatte.

Kochel am See – Die Anteilnahme war groß: Zur Typisierungsaktion, zu der der Förderverein der Franz-Marc-Grundschule in Kochel zusammen mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) am Samstag eingeladen hatte (wir berichteten), kamen nach Schätzungen der Vereins-Vorsitzenden Sabine Eberl über 100 Menschen in die Turnhalle der Schule. Rund 70 von ihnen hätten sich typisieren lassen können – erfüllten also die Anforderungen an Alter und Gesundheitszustand, um als potenzieller Stammzellenspender in Frage zu kommen.

„Wir sind sehr zufrieden“, sagte Eberl. „Wir freuen uns, dass so viele gekommen sind und hoffen, dass unsere Aktion für Betroffene eine Rettung sein kann.“ Nicht nur aus dem Ort, sondern aus der ganzen Umgebung seien Freiwillige gekommen und das trotz des traumhaften Ausflugswetters an diesem Tag. Auch Tessa Hotz, deren Vater an Blutkrebs erkrankt ist, war sehr zufrieden mit der Resonanz. „Die Leute waren sehr engagiert. Es sind viele junge Leute gekommen, was super war, wegen ihrer reiferen Stammzellen.“ Zahlreiche Freiwillige hatten an dem Nachmittag vier Stunden lang bei der Aktion geholfen und den potenziellen Stammzellenspendern etwa den korrekten Ablauf der Typisierung erklärt oder als kleinen Dank Kaffee und Kuchen ausgegeben. Bei der Aktion musste man zunächst einen Fragebogen – etwa zu seinem Gesundheitszustand – beantworten und sich anschließend mittels kleiner Tupfer selbst mehrere Abstriche aus Mund und Nase entnehmen.

„Diese Abstriche werden nun zurück an die DKMS geschickt und ins Labor zur Untersuchung gegeben“, erklärte Hotz. „Die Auswertung dauert etwa vier Wochen. Dann erhalten alle per Post ihre DKMS-Spenderkarte.“ Zusätzlich seien über 140 Euro an Spenden eingegangen. Dieses Geld gehe an die DKMS und werde unter anderem für die Laborkosten verwendet. Hotz hofft nun sehr, dass unter den gesammelten Stammzellenspenden die Eine ist, die ihrem erkrankten Vater helfen kann – oder einem der vielen anderen schwer kranken Kinder und Erwachsenen in ganz Deutschland, die verzweifelt auf eine Stammzellenspende warten.

