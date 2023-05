Dieb schlägt an Kochel- und Walchensee zu: Polizei kommt ihm auf die Spur

Von: Melina Staar

Die Polizei konnte mehrere Diebstähle aufklären. (Symbolbild) © IMAGO/Fotostand / Gelhot

9000 Euro Beuteschaden, 2000 Euro Sachschaden: Das hat ein Mann bei einer Diebestour rund um den Kochel- und Walchensee angerichtet. Die Polizei meldet jetzt aber Erfolg: Die Diebstähle konnten geklärt werden, der Großteil der gestohlenen Sachen wurden sichergestellt.

Kochel am See - Die Ermittlungen begannen am 20. Mai. An dem Tag meldete ein 24-jähriger Österreicher, der mit seinem VW auf einem Campingplatz am Walchensee war, dass während seiner Abwesenheit von seinem Fahrzeug das komplette Dachzelt entwendet wurde. Die Tatzeit ließ sich klar eingrenzen. Tags darauf stellten zwei Urlauber aus Sachsen (68 und 69 Jahre alt) morgens fest, dass währen der Nacht jemand in das unversperrte Wohnmobil eingedrungen war, in dem beide schliefen. Der Unbekannte hatte sämtliche Dokumente, Bargeld und ein Handy mitgenommen. In der selben Nacht schlug der Täter bei einem Auto auf Campingplatz die Heckscheibe ein und nahm unter anderem einen Fotoapparat, ein Notebook und Bargeld mit. Mit technischen Mitteln stellte die Polizei im Rahmen der Ermittlungen den Aufenthaltsort des bisher unbekannten Täters fest. Der tatverdächtige 35-jährige Kroate wurde in Herrsching am Ammersee lokalisiert. Ihm gelang allerdings die Flucht, seine Begleiterin, eine 39-Jährige aus Bremen, wurde festgenommen. Ein Großteil der Beute wurde auch gefunden und kann demnächst an die ihre Besitzer ausgehändigt werden. Die Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter dauern noch an.

