Kochel: Diskussion über kostenloses Busticket für bestimmte Gruppen

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Mit der Einführung eines kostenlosen Bustickets will die Kochler SPD im Gemeindegebiet Senioren, Schüler, Azubis, Schwerbehinderte und Empfänger von Grundsicherungsleistungen unterstützen. 2023 werden Gespräche mit dem MVV geführt, ob das möglich ist und was es kostet. © Pröhl / A

Günstiger öffentlicher Nahverkehr ist gerade ein viel diskutiertes Thema. Im Kochler Gemeinderat ging es nun um einen Antrag für ein kostenloses Senioren- und Sozialticket für bestimmte Bevölkerungsgruppen.

Kochel am See – SPD-Gemeinderat Klaus Barthel hatte den Antrag eingereicht. Er fordert die Einführung eines „Senioren- und Sozialtickets zur kostenlosen Nutzung der RVO-Busse“ für Gemeindebürger über 65 Jahre, für Schüler, Auszubildende und Schwerbehinderte sowie für die Empfänger von Grundsicherungsleistungen. Die Kochler Verwaltung solle eine personalisierte, elektronische Jahreskarte für den Bereich des Liniennetzes Oberland-Werdenfels entwickeln, so Barthel. Als Beispiel nannte er die Gemeinden im Tegernseer Tal, wo es so etwas schon gibt.

Kann man die Nachbargemeinden einbinden?

Zudem, so forderte Barthel weiter, sollte Bürgermeister Thomas Holz (CSU) mit den Nachbargemeinden Kontakt aufnehmen, ob sie in das Modell einsteigen wollten. Auch eine Beteiligung des Landkreises „sei zu prüfen“. Für Kochel rechnet Barthel mit Kosten in Höhe von 25 000 bis 30 000 Euro, „wobei das Verhandlungssache mit dem RVO ist und auch von der Nutzungsintensität abhängt“. Nach einer Testphase, in der man schaue, wie es laufe, sollte man das Geld dann in den Haushalt einstellen.

Mit 4,90 Euro für eine Einzelfahrt sei der RVO nicht gerade billig, sagte Barthel in der Sitzung. Zudem könnten Urlaubsgäste ja schon kostenlos Bus fahren. „Das stößt bei vielen Kochlern auf Unverständnis“, sagte er. Man sollte aber auch ihnen die Möglichkeit geben, leicht auf den ÖPNV umzusteigen.

Landkreis-Süden kommt Ende 2023 zum MVV

Die Idee zu dem Ticket hatte die Kochler SPD schon im Sommer bekannt gegeben (wir berichteten). Man habe in Rücksprache mit Barthel aber gewartet, um zu sehen, welche Nachfolgeregelung bundesweit für das 9-Euro-Ticket gefunden werde, sagte Holz nun in der Sitzung. Der Bürgermeister begrüßte im Kern Barthels Antrag, „aber er lässt ein paar wesentliche Gegebenheiten außer Betracht“. Denn der südliche Landkreis werde im Dezember 2023 Mitglied im MVV-Tarifverbund. Holz zufolge macht es keinen Sinn, jetzt noch Verhandlungen mit dem RVO aufzunehmen, zumal man das kostenlose Ticket mit eigener Fahrkarte nicht innerhalb von wenigen Monaten aus dem Boden stampfen könne. Im MVV gebe es zudem verschiedene, besondere Tarifangebote für diese Gruppen. Und außerdem gebe es ja bundesweit bald ein 49-Euro-Ticket.

In Kochel, rechnete der Bürgermeister vor, wären nach Barthels Vorschlag 1665 Personen für das kostenlose Ticket antragsberechtigt. Holz bezweifelte, dass die von Barthel angeführten 25- bis 30 000 Euro zur Finanzierung reichen werden. „Wir gehen von mindestens 40 000 Euro aus.“

„Keine Neid-Debatte mit Tourismus entfachen“

Holz kreidete Barthel zudem an, eine „Neid-Debatte“ in punkto Tourismus aufzumachen. Durch den Kurbeitrag werde die Gäste-RVO-Karte refinanziert. Barthel wollte das nicht glauben und meinte: „Da zahlt bestimmt der Landkreis was“, was Holz wiederum an den Rand der Fassungslosigkeit brachte. „Das wäre ja cool, wenn der Landkreis dafür was zahlen täte“, meinte er spöttisch. Die Gäste-RVO-Karte hätte die Gemeinde heuer 70 000 Euro gekostet, dem gegenüber stünden Einnahmen von 500 000 Euro durch den Kurbeitrag.

Frank Sommerschuh (FW) erkundigte sich nach Details zu den MVV-Verhandlungen, auch mit Blick auf Walchensee und die weiteren Routen. „Es laufen gerade Gespräche mit dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen“, sagte Holz. Markus Greiner (Junge Liste) warf Barthel vor, „schon wieder einen Antrag zu stellen, der fehlerhaft ist“, und sprach von einer „sozialdemokratischen Blase“. Zudem fehle ihm ein Vorschlag zur Finanzierbarkeit.

Bereich Alte Straße: RVO-Planungen laufen noch

Man einigte sich schließlich darauf, dass Barthel seinen Antrag in Bezug auf den RVO zurückzieht und Holz in den kommenden Monaten mit dem MVV Gespräche zur Umsetzbarkeit dieses Themas führt.

Wie sieht es eigentlich mit dem Vorhaben aus, den Bereich Alte Straße/Am Sonnenstein mit RVO-Bussen anzufahren? Dieser Antrag von der Kochler CSU-Fraktion war im Mai im Gemeinderat auf fruchtbaren Boden gefallen (wir berichteten). „Der RVO prüft noch die Anfahrbarkeit dieses Bereichs“, sagte Holz auf Nachfrage. Im Frühjahr sollen Ergebnisse bekannt gegeben werden. Der Bereich könnte dann „frühestens“ mit dem neuen Fahrplanwechsel angefahren werden – sprich im Dezember 2023.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.