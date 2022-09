Drei Segelboote in Seenot auf dem Walchensee

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Tölzer (li.) und die Walchenseer Wasserwacht rückten am Samstag aus, um den Besatzungen von drei Segelbooten in Not zu helfen. © Grünwald

Zwei Wasserwachten rückten bei den Gewittern am Samstagnachmittag aus, um jungen Wassersportlern auf dem Walchensee zu helfen, an Land zu kommen.

Walchensee – Das Gewitter war lange angekündigt, die dunklen Wolken waren nicht zu übersehen, ein Sturm zog auf. Am Samstag ab 15.08 Uhr gab es eine Starkwindwarnung für den Walchensee. Am Ufer wurden die orangefarbigen Blinklichter eingeschaltet. Die Vorstufe zur eigentlichen Sturmwarnung – die kam um 16.59 Uhr – signalisiert Wassersportlern, dass sie das Wetter genau beobachten und sich unter Umständen auf das Verlassen des Sees einstellen müssen.

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich sieben junge Erwachsene aus dem Oberland mit ihren drei Segelbooten noch auf dem Wasser. „Als sie die Warnung bemerkten, wollten sie wohl auch runter vom See“, schildert die Wasserwacht Walchensee. Allerdings habe es sich nur bei einem Teil um erfahrene Segler gehandelt, die andere waren Anfänger. Als einer von ihnen mit seinem Boot abtrieb, beschlossen die anderen, zu helfen. Das funktionierte allerdings weniger gut als erhofft. Inzwischen gewitterte es bereits heftig. Auch Regen hatte eingesetzt. „Wir haben das zwar schon schlimmer erlebt, aber es blitzte und donnerte ordentlich“, sagt Lisa Grünwald von der Wasserwacht. Gegen 16.30 Uhr alarmierten die Segler dann die Rettungskräfte.

Unwetter: Wasserwacht Walchensee und Bad Tölz rücken am Samstag aus

Da davon ausgegangen wurde, dass sich mehrere Personen in Wassernot befinden, rückten die Wasserwachten Walchensee und Bad Tölz, die die Rettungsstation in Niedernach besetzt, mit Booten aus. Ein Helfer an Land behielt die Segler aus dem Einsatzfahrzeug heraus im Auge. Ein weiterer kümmerte sich in der Rettungsstation um den Funkverkehr. Zusätzlich alarmiert worden waren noch die Wasserretter aus Krün/Wallgau sowie Mittenwald, die aber nicht mehr eingreifen mussten, und mehrere Rettungswagen.

Zwischenzeitlich sei außerdem noch die Meldung eingegangen, dass auch noch ein Ruderboot in Not ist. Das stellte sich glücklicherweise als Irrtum heraus. „Die Jugendlichen hatten die Segel runter und sind gepaddelt“, erklärt die Wasserwacht, wie es vermutlich zu der Meldung kam.

Auch für Retter sind Einsätze bei Gewitter lebensgefährlich

Die ehrenamtlichen Helfer erreichten schließlich die siebenköpfige Gruppe. Zwei der Boote wurden nach Urfeld an Land geschleppt. Mit einem Boot schafften es die Segler aus eigener Kraft an Land. Bis auf eine leichte Unterkühlung bei einer Seglerin hätten alle sieben die Sache gut überstanden. „Sie waren schon recht schockiert. Glücklicherweise waren sie aber zumindest gut ausgerüstet.“

Lisa Grünwald ist in erster Linie erleichtert, dass auch die Retter den Einsatz unbeschadet überstanden haben. Denn man dürfe nicht vergessen, dass die Ehrenamtlichen der Wasserwacht bei einem Einsatz nicht nur alles stehen und liegen lassen, sondern gerade bei Gewitter-Notfällen auch unter Gefährdung des eigenen Lebens ausrücken. „Man ist immer froh, wenn am Ende alles gut ausgeht“, sagt sie. Die Badesaison am Walchensee neigt sich langsam dem Ende zu. Derzeit hat der See noch erfrischende 18 Grad. Generell, so die Wasserwacht, sei es ein ruhiger Sommer gewesen mit deutlich weniger Einsätze als in den Vorjahren.

