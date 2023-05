Unfall am Kesselberg: Drei Personen teils schwer verletzt

Polizei

Der erste schwere Motorradunfall in dieser Saison am Kesselberg hat sich am Pfingstsamstag ereignet. Ein Motorradfahrer (22) aus Weilheim prallte frontal in ein Auto.

Kochel am See –Laut Pressebericht fuhr ein Weilheimer (22) am Samstag gegen 12.40 Uhr mit seiner Kawasaki die Strecke abwärts Richtung Kochel, als er am Ende einer engen Rechtskurve offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seine Maschine verlor und im Bereich der Mittelleitschwellen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte er gegen die Front des entgegenkommenden Autos. Der Seat-Fahrer (50) aus Wadersloh in Nordrhein-Westfalen hatte laut Polizei keine Möglichkeit mehr, rechtzeitig zu bremsen.

Verletzte in Kliniken gebracht

Der Motorradfahrer wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und mit dem Rettungswagen ins Unfallkrankenhaus nach Murnau gebracht. In dem Seat wurden zwei Insassen mittelschwer verletzt und mit dem Sanka ins Krankenhaus nach Penzberg transportiert.

Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Am Auto entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro, am Motorrad von rund 5000 Euro, so die Polizei.

Feuerwehren aus Kochel und Wallgau sowie Wasserwacht Walchensee als Helfer vor Ort

Neben der Freiwilligen Feuerwehr Kochel mit etlichen Einsatzkräften und Fahrzeugen war auch die Wasserwacht Walchensee mit einem Team der „First Responder“ vor Ort, berichtete die Polizei Kochel am Pfingstmontag. „Wir regelten den Verkehr, nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe auf und sicherten die beiden Fahrzeuge. Es kam zu erheblichen Beeinträchtigungen im Ausflugsverkehr“, berichtet die Feuerwehr Kochel auf ihrer Facebook-Seite. Ihren Angaben zufolge war zufällig auch die Feuerwehr Wallgau an der Unfallstelle am Kesselberg und half bei der Verkehrslenkung.

