E-Bike-Fahrer stößt ohne Helm mit Auto zusammen

Ein E-Bike-Fahrer aus Penzberg stieß am Sonntag in Kochel am See mit einem Auto zusammen. Der Radler trug schwere Verletzungen davon.

Kochel am See – Auch eine Vollbremsung konnte den Zusammenstoß nicht verhindern: In Kochel am See fuhr am Sonntag ein E-Bike-Fahrer in ein Auto. Der Radler trug keinen Helm und zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu.

Wie die Kochler Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Sonntag gegen 12.15 Uhr auf Bundesstraße 11, wo ein Penzberger (32) mit seinem E-Bike der Marke Cube in Richtung Walchensee unterwegs war. Auf Höhe des Gasthofs „Grauer Bär“ staute sich der Verkehr. Deshalb wich der Penzberger verbotenerweise auf den Gehweg aus, um rechts an der Schlange vorbei zu fahren.

Zeitgleich wollte ein anderer Penzberger (27) mit seinem Peugeot nach rechts auf den Parkplatz des Gasthofs einbiegen. Er übersah den Radler, der sich nach Angaben der Polizei „flott“ näherte. Der Radler erkannte die drohende Gefahr zwar. Den Zusammenstoß konnte er aber nicht verhindern. Ein Rettungswagen brachte ihn in die Unfallklinik nach Murnau.

Die Beamten beziffern den Schaden am Pkw mit rund 800 Euro, den am E-Bike mit zirka 200 Euro.