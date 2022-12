Ehemaliges Verdi-Heim in Kochel ein „Abriss des Jahres“

Das ehemalige Verdi-Heim, errichtet 1930 von Emil Freymuth im Bauhaus-Stil, wurde nach vielen Diskussionen heuer im Frühjahr abgerissen. © Borio/Landesverein

Der Bayerische Landesverein für Heimatpflege stellt zwölf Gebäude vor, um deren Abriss er trauert. Dabei gab es in Bezug auf das Kochler Verdi-Heim im Vorfeld viele Diskussionen, auch unter Denkmalschützern war man nicht einer Meinung.

Kochel am See – Inspiriert vom „Tor des Jahres“ im Fußball, sucht der Bayerische Landesverein für Heimatpflege den „Abriss des Jahres“. Dazu präsentiert er auf seiner Internet-Seite eine Auswahl von zwölf Gebäuden, unter denen der bitterste Verlust gewählt werden kann. In der Auflistung 2022 befindet sich auch das ehemalige Verdi-Heim in Kochel am See. Das berichtet der Verein in einer Pressemitteilung.

Mit dieser Aktion will der Verband darauf hinweisen, dass der Denkmalschutz oft ignoriert werde. Das Kochler Verdi-Heim stand allerdings nicht unter Denkmalschutz, eine Aufnahme in die Denkmalliste wurde zweimal abgelehnt (wir berichteten).

Verein: „Es fehlt das Bewusstsein“

„Wir beobachten mit großer Sorge, dass Denkmäler und auch ältere Gebäude, die nicht auf der Denkmalliste stehen, viel zu stiefmütterlich behandelt werden“, wird Rudolf Neumaier, Geschäftsführer des Landesvereins, in der Mitteilung zitiert. „Dabei ist unsere Baukultur für Bayern genauso bedeutend wie Bräuche, Mundarten und Trachten.“ Das werde durch „zahlreiche Hilferufe“ aus allen Teilen Bayerns gespiegelt, wenn sich Menschen an den Verein oder an die „Initiative Denkmalnetz Bayern“ wenden. Bei Eigentümern und Investoren, aber auch bei Behörden und in der Politik fehlt laut Neumaier „leider immer wieder das Bewusstsein für die kulturelle Bedeutung von Denkmälern“. Man lasse erhaltenswerte Gebäude verfallen, bis sie nicht mehr zu retten seien.

Wechselvolle Geschichte

Das Verdi-Heim in Kochel wurde im Jahr 1930 von Emil Freymuth im Bauhaus-Stil errichtet und verfügte über eine wechselhafte Geschichte. Die letzte Entscheidung, es nicht unter Schutz zu stellen, fiel im Februar 2022 im Landesdenkmalrat unter dem Vorsitz von Thomas Goppel. Im Vorfeld gab es noch mal eine Untersuchung von Architekt Florian Nagler, der Chancen für den Erhalt des Gebäudes sah. Die Wiederaufnahme des Verfahrens hatte eine Kochler Ehepaar, das sich für den Denkmalschutz engagiert, angestoßen.

Streit im Landesdenkmalrat

Die Meinungen, ob man das Gebäude, das sich seit einigen Jahren in Investorenhand befindet, erhalten sollte oder nicht, gingen im Landesdenkmalrat auseinander, berichtete Goppel damals und argumentierte: Auch in den vergangenen Jahren seien die Interessen des Denkmalschutzes nicht wahrgenommen worden. Hätte man ein so brachliegendes Gebäude jetzt doch noch unter Schutz gestellt, wären die Kosten „ins Unermessliche gestiegen“.

Was passiert jetzt mit dem Areal?

Seine angekündigten Pläne für eine Bebauung hat der Investor – anders als im Frühjahr angekündigt– bis heute nicht bekannt gegeben.

Der Landesverein für Heimatpflege „ehrt“ noch elf weitere Gebäude in ganz Bayern als „Abriss des Jahres“. Im Januar will der Verein zwölf Denkmäler vorstellen, um die man sich 2023 Sorgen machen müsse, heißt es in der Mitteilung. Weitere Infos zur Abstimmung und den Gebäuden online auf www.heimat-bayern.de. Man kann die Stimme bis Montag, 9. Januar 2023, per E-Mail an info@heimat-bayern.de abgeben. (tk/müh)

