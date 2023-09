Ehepaar rettet Seniorin mit Holzkiste aus dem Kochelsee

Von: Christiane Mühlbauer, Franziska Seliger

Diese Holzkiste aus seinem Auto benutzte Tomas Dihenescik (li.) kurzerhand als Schwimmhilfe. Die Seniorin konnte sich daran festhalten, während er mit ihr an Land schwamm. Adriana Dihenescikova (re.) half ihrem Mann auf den letzten Metern. © Franziska Seliger

Zivilcourage hat am Mittwochabend ein Ehepaar aus Schlehdorf bewiesen. Es rettete einer Seniorin im Kochelsee mit Hilfe einer Holzkiste das Leben.

Kochel am See/Schlehdorf – Es war gegen 20.30 Uhr, als Tomas Dihenescik mit seiner Frau Adriana im Kochler Ortsteil Altjoch, auf Höhe des Felsenkellerwegs in der Nähe des Walchenseekraftwerks, unterwegs war. „Plötzlich hörten wir Hilferufe“, berichtet der in Schlehdorf lebende gebürtige Slowake. Als die beiden sich in der Dämmerung umsahen, entdeckten sie auf dem Wasser, in ungefähr 250 Meter Entfernung, eine Person im Wasser. „Sie hat immer wieder um Hilfe gerufen.“

Tomas Dihenescik wusste sofort, was zu tun ist. Der 40-Jährige ist Bade- und Saunameister im neuen Penzberger Familienbad „Piorama“ – das im Spätherbst eröffnet werden soll – und absolviert gerade eine Ausbildung zum Rettungsschwimmer. „Als Erstes haben wir einen Notruf abgesetzt und die Situation geschildert“, sagt Dihenescik. Er ahnte jedoch, dass für die Person im Wasser die Zeit knapp werden könnte. Deshalb kam er auf die Idee, sich schnell eine Schwimmhilfe zu machen: „Ich habe eine Werkzeugkiste aus Holz im Auto. Ich habe sie ausgeleert und dann quasi wie ein kleines Boot verwendet, an der sich die Person festhalten kann, wenn ich sie ziehe“, schildert er.

Rettungsaktion in 17 Grad kaltem Wasser

Dihenescik entkleidete sich bis auf die Unterwäsche und ging in den recht kalten Kochelsee. Das Wasser hatte eine Temperatur von 17 Grad. Rund zehn Minuten, berichtet er, musste er schwimmen, bis er zu der Person gelangte. „Sie war schon relativ weit draußen und hat die ganze Zeit gerufen.“ Als er bei ihr war, sah er, dass es sich um eine circa 80 Jahre alte Seniorin handelte. „Sie war noch ansprechbar, aber sehr entkräftet.“ Dihenescik machte ihr deutlich, wie sie sich an der Holzkiste festzuhalten habe. Dann begann er, mit ihr im Schlepptau wieder zum Ufer zu schwimmen.

Adriana Dihenescikova schwimmt ihrem Mann entgegen

Mittlerweile war auch Adriana Dihenescikova ins Wasser gestiegen, um ihrem Mann zu helfen. „Ich weiß, dass man das nicht machen soll, aber ich wollte meinen Mann unterstützen, falls mit ihm was ist“, sagt die 40-Jährige. Deshalb schwamm sie ihm entgegen. Gemeinsam zogen sie auf den letzten Metern die entkräftete Frau ans Ufer. Dort waren mittlerweile auch schon andere Menschen vom nahe gelegenen Campingplatz, die die Hilferufe gehört hatten. Sie halfen dem Ehepaar, die Seniorin an Land zu bringen. Nach kurzer Zeit trafen dann auch Polizei, Rettungsdienst, Bergwacht und Feuerwehr ein, die vorsorglich alle alarmiert worden waren. „Sie kümmerten sich ausgezeichnet um die Seniorin“, sagt Dihenescik. Die Frau wurde zur weiteren Betreuung in ein Krankenhaus gebracht.

Großes Lob vom Penzberger „Piorama“-Team

Das Ehepaar überstand den Einsatz gut. „Uns ist nichts passiert“, sagt Tomas Dihenescik. Es sei für ihn selbstverständlich zu helfen. „Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht: Morgens noch Ausbildung zum Rettungsschwimmer, abends gleich ein Notfall.“ Ein großes Lob gibt es auch vom „Piorama“-Team: „Herr Dihenescik hat professionell und zielstrebig gehandelt“, sagt Betriebsleiter Ludwig Schön. „Dass unser Kollege das Gelernte so schnell in der Tat umsetzen konnte, macht das ganze Team besonders stolz.“

