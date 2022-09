Jubiläum im Kino Kochel: Ohne ehrenamtliche Filmvorführer geht es nicht

Nach der Modernisierung und der Ausstattung mit neuen Sesseln steht das Kino Kochel heute zeitgemäß da – zur Freude des Vorsitzenden Stefan Bauer. © Arndt Pröhl

Dass ein Ort wie Kochel am See ein Kino hat, ist nicht selbstverständlich. In der Heimatbühne funktioniert das seit einem Vierteljahrhundert dank Bürger-Engagement.

Kochel am See – Mehr 165.000 Besucher und 1240 gezeigte Filme: Das ist in Zahlen die eindrückliche Bilanz des Vereins „Kino in Kochel“, welcher heuer sein 25-jähriges Bestehen feiert. Seit der Gründung 1997 bietet er in der Heimatbühne täglich ein Kinoerlebnis. Vorsitzender Stefan Bauer ist seit den Anfängen mit dabei.

Film „Pamir“ war der erste Film, den Verein „Kino in Kochel“ zeigte

„Wir junge Leute fanden es schade, dass es kein Kino mehr im Ort gab und der Saal leer stand“, berichtet Bauer rückblickend. Ende der 1980er-Jahre hatte der vorherige Betreiber den Betrieb aufgegeben. Schnell war daher der Entschluss gefasst, das Kino wiederzubeleben und so dieses kulturelle Angebot im Ort zu erhalten. Bevor der erste Film über die Leinwand flimmerte, sammelte die Gruppe in anderen Kinos in der Region die nötige Erfahrung. „Den ersten Film, den wir damals abgespielt haben war der Schwarz-Weiß-Film ,Pamir‘ von 1959“, erinnert sich Bauer.

Blick zurück in die Anfangsjahre: Das Bild zeigt Filmvorführer Markus Wenzl im Dezember 1998. © Karlheinz Wedhorn

Für den Kinobetrieb unerlässlich sind die vielen ehrenamtlichen Mitglieder, die unter anderem als Vorführer tätig sind. Von Anfang an sei klar gewesen, dass das Kino sich wirtschaftlich nicht selbst tragen kann, erklärt der Vorsitzende. „Bis zum heutigen Tag sind die Ehrenamtlichen der entscheidende Faktor, dass der Kinostandort Kochel erhalten werden kann.“ Derzeit sind 40 Mitglieder im Verein aktiv.

Was das schönste Erlebnis in den 25 Jahren war, kann Bauer nicht genau sagen. „Es ist schwierig, bei einer so langen Geschichte einen Höhepunkt festzulegen.“ Besonders in Erinnerung blieb ihm allerdings eine Open-Air-Vorführung 2011. Zur Vorpremiere von „Sommer in Orange“ kamen hunderte Zuschauer. „Die Einnahmen haben wir zu dem Zeitpunkt definitiv gebraucht.“ Zusammen mit Zuschüssen und Mitgliederdarlehen konnte die für den „Sprung ins digitale Zeitalter“ notwendige Umrüstung auf digitale Projektions- und Tontechnik finanziert werden.

Kino in Kochel wurde modernisiert

Auch in den vergangenen Jahren wurde das Kino modernisiert. So wurde der Verkaufsraum umgestaltet, kürzlich gab es neue Kinosessel. „Wir bleiben kontinuierlich am Ball, um ein modernes Kino mit zeitgemäßer Technik in schönem Ambiente anzubieten“, erklärt Bauer.

Wie die gesamte Branche musste auch das Kochler Kino coronabedingt in den vergangenen zwei Jahren Einschnitte hinnehmen. Jetzt gehe es aber darum, Corona hinter sich zu lassen und den Blick nach vorne zu richten, so Bauer. „Ich war froh, dass wir Anfang des Jahres wieder voll durchstarten konnten.“

Im Kino in Kochel wird jeden Tag ein Film gezeigt

Die größte Errungenschaft des Vereins in den vergangenen 25 Jahren sieht Bauer darin, dass es gelungen sei, ein „verlässliches Filmangebot“ im Ort zu schaffen. „Das Entscheidende ist, dass unser Kino jeden Tag vorführt und man nicht erst im Kalender nachschauen muss, ob es geöffnet hat.“ Den Weg ins Programm finden vornehmlich Filme mit einem Bezug zu den Alpen oder der Heimat. Aber auch für Nischenfilme abseits des Mainstreams ist das Kochler Kino eine beliebte Anlaufstelle. „Die Besucherzahlen sind für uns kein primäres Auswahlkriterium“, erklärt der Vorsitzende.

Gebührend gefeiert wurde das 25-jährige Bestehen bereits bei einer Open-Air-Vorführung am Walchenseekraftwerk vergangene Woche. Weitere Aktionen sind nicht geplant.

Von Franziska Selter