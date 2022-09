Die Buche ist der Baum des Jahres: Ein Besuch bei der „Mutter des Waldes“ in Ried

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Erklären viel Wissenswertes über die Buche: Revierleiterin Elisabeth Necker und Korbinian Wolf, Bereichsleiter Forsten am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Holzkirchen. © Ahn-Tauchnitz

Hoch über Ried stehen einige schöne, alte Exemplare der Buche. Wir haben sie mit Fachleuten besucht.

Kochel am See – Wäre sie ein Mensch, man würde sie folgendermaßen beschreiben: durchsetzungsstark, vielleicht ein wenig egoistisch, dem Konkurrenzdruck auf jeden Fall gewachsen, anpassungsfähig – und überaus nützlich. Es geht aber gar nicht um einen Menschen, sondern um einen Baum – und zwar um den Baum des Jahres: die Buche.

Oft wird für diese Kategorie eine Art gewählt, die selten vorkommt oder sogar schon bedroht ist. Das gilt für die Buche nicht. „Sie wäre bayernweite die prägende Art, wenn alle Wälder natürlich belassen würden“, sagt Korbinian Wolf, Bereichsleiter Forsten am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Holzkirchen. Das liegt daran, dass die Buche neben sich wenig anderes aufkommen lässt. Die ausladenden Kronen sorgen für reichlich Schatten am Waldboden. Damit kommen nur wenige andere Arten klar. „Die Buche schafft Bedingungen, mit denen sie selber gut zurecht kommt“, sagt Elisabeth Necker, seit fast drei Jahren Revierleiterin in Kochel, beim Ortstermin am Rieder Vorberg. Außerdem nutzt sie jede Gelegenheit, die sich bietet. „Schauen Sie mal, da drüben den Ahorn an, der unter der Buche eingeklemmt ist“, sagt die 39-Jährige. Selbst wenn man die Buche fällen würde, würde das dem Ahorn nichts mehr bringen. Denn der könne seine Krone nur in jungen Jahren ausbilden. „Die Buche dagegen kann das ewig.“

Die Buche ist sehr robust

Außerdem komme sie gut mit dem sich wandelnden Klima klar, mit höheren Temperaturen und weniger Niederschlag. Und es gibt auch keinen Schädling, der es vor allem auf Buchen abgesehen hat. Hier müsse man aber mal die Entwicklung abwarten. „Vor 15 Jahren hieß es auch noch, dass Eschen besonders widerstandsfähige Bäume sind“, sagt Necker. Mittlerweile hat ein Pilz vielen Eschen den Garaus gemacht.

Anders als junge Tannen ist die Buche seltener Opfer von Verbiss. „Und sie kann ihn leichter ausgleichen“, sagt Necker. Während Tannen erst wieder mühselig einen neuen Haupttrieb ausbilden müssen, macht die Buche fast weiter, als wäre nichts geschehen. Für mehr Artenreichtum auf Flächen sorgt daher manchmal auch ein Sturmschaden. Macht die Buche ein wenig Platz, „schlägt die Stunde der Pioniere“, sagt Necker. „Birken, Weiden, Pappeln wachsen in ihrer Jugend wirklich schnell. In ihrem Schutz siedeln sich Arten an, die richtig alt werden.“ Allerdings braucht es schon starke Stürme, um Buchen umzulegen, denn die haut aufgrund ihrer tiefen, ausladenden Wurzeln so schnell gar nichts um.

Buchen vermehren sich selbst gut

Weil sich Buchen gut um sich selbst kümmern, werden sie im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen selten bis nie aktiv gepflanzt. Um gerade im Bergwald auf eine gute Mischung zu kommen, setzt man hier bei Nachpflanzungen eher auf Tannen, Lärchen oder auch Bergahorn.

Über 150 Jahre alt sind manche der Buchen am Rieder Vorberg. In ihrem Schatten wachsen bereits die nächsten Generationen heran. © Ahn-Tauchnitz

Am Rieder Vorberg stehen viele schöne alte, große Buchen, in deren Schatten bereits die nächsten Generationen heranwachsen. „Der Altbestand ist vorratsreich, man kann hier ohne Reue Holz machen“, sagt Elisabeth Necker. Bei der Frage, welcher Einschlag, wo und in welchem Maß sinnvoll ist, berät das AELF private Waldbesitzer. „Nutzung und Naturschutz widersprechen sich nicht“, betont die Revierleiterin.

Buchen sind über 150 Jahre alt

150 Jahre und älter seien manche der Buchen hoch über Ried, schätzt Necker. „Sie sind Lebensraum für zahlreiche Tierarten“, sagt sie. Spechte bauen ihre Höhlen in den Stamm, die später aber auch von anderen Tieren bezogen werden. Buchen sind die Heimat von Fledermausarten und vielen Insekten.

Die Stämme der Buchen haben aber auch Charakter, sprich: Sie wachsen nicht ganz so gerade und gleichmäßig wie Fichten, aus denen sich deshalb leichter ordentliche Bretter schneiden lassen. Die meisten verbinden Buchen daher vermutlich mit dem Stichwort Brennholz. Aber auch Parkett und Möbel werden aus ihr gefertigt – und neuerdings auch Leimbinder. Für hochwertige Furniere tauge das Holz ebenfalls – allerdings eher von Bäumen aus dem Spessart oder dem Steigerwald. „Bei uns haben viele einfach irgendwann einen Stein- oder Hagelschlag abbekommen“, sagt Wolf. Buchen werden aber auch zu Viskose verarbeitet und in der Textilindustrie eingesetzt. Und sie werden zu Zellstoff, aus dem dann Papier oder auch Taschentücher werden.

Global gesehen, ist die Region in der Verantwortung

Dass die Buche, oft die „Mutter des Waldes“ genannt, durch die Wahl zum Baum des Jahres in den Fokus rückt, findet Wolf eigentlich ganz gut. Denn hier ist die Buche zwar häufig, generell wächst sie aber nur in Mitteleuropa. Verschwindet sie also hier, war es das mit der Buche. „Global gesehen“, sagt Necker, „haben wir deshalb schon eine gewisse Verantwortung.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.