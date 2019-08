Ein Fehler folgt auf den anderen: Schon wieder kracht es am Kesselberg

Sowohl eine Autofahrerin als auch ein Motorradfahrer haben am Kesselberg die Regeln missachtet - und das nahm kein gutes Ende.

Kochel am See - 8000 Euro Sachschaden und ein leicht verletzter Motorradfahrer sind die Bilanz eines Unfalls am Sonntagabend auf dem Kesselberg.

Wie die Polizei berichtet, fuhr gegen 18.20 Uhr eine junge Frau (19) aus Österreich mit ihrem Audi in einer Kolonne bergab Richtung Kochel. Auf Höhe der Schaukurve überquerte sie in einer engen Rechtskurve verbotswidrig die durchgezogene Linie, um auf den Parkplatz zu gelangen. Der Polizei gab sie zu Protokoll, dass ihrer Mitfahrerin schlecht geworden war. Zum Zeitpunkt des Abbiegens überholte ein 32-jähriger Münchner auf dem Motorrad ebenfalls verbotswidrig die Kolonne und prallte gegen den abbiegenden Audi.

Lesen Sie auch: Julia (14) auf der Suche nach ihrem Retter: Stammzellen-Aktion sucht Unterstützer



Der Münchner zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen ins Unfallkrankenhaus nach Murnau gebracht. Die Insassen des Audi blieben unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro, am Motorrad beläuft sich der Schaden auf zirka 3000 Euro, berichtet die Polizei.

Lesen Sie auch: Taucher aus Erding im Walchensee vermisst: Polizei sucht wieder mit Roboter

Lesen Sie auch: Kein Ende im Streit um ärztlichen Behandlungsfehler