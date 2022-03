Ein Geschäft, das Kochel prägte: Jetzt ist Räumungsflohmarkt im Huschka-Haus

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Zentral im Dorf: Seit 1970 befand sich das Geschäft an der Kreuzung nach Schlehdorf. Nun hat die Gemeinde das Haus erworben. © Pröhl

In Kochel geht am kommenden Wochenende ein Stück Wirtschaftsgeschichte zu Ende: Im ehemaligen Haushalts- und Spielwarengeschäft von Familie Huschka findet der Total-Räumungsverkauf statt. Mit dem Laden sind besondere Erinnerungen verbunden.

Kochel am See – An Dora Huschka, gestorben 2020 im Alter von 92 Jahren, erinnern sich noch viele Menschen in Kochel und Umgebung. Kein Wunder, setzte man doch in den vergangenen Jahrzehnten aus vielerlei Gründen einen Fuß in das Haushaltswaren-, Elektro-, Geschenke- und Spielwarengeschäft im Ortszentrum von Kochel. Weil es dort so gut wie alles gab.

50 Jahre lang hatte Dora Huschka diesen Laden geführt. Den Kochlern war sie als „Butterhof-Dorle“ bekannt. Ihr Vater Wilhelm Butterhof, den es um 1920 ins Dorf verschlagen hatte, errichtete kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs einen kleinen Laden gegenüber dem Schmied-von-Kochel-Denkmal. „Dieser Laden war bis unter die Decke gefüllt mit Schränken, die kleine Schubladen hatten, und man konnte mit einer Leiter daran entlang fahren“, erinnert sich Brigitte Huschka-Frieser an das Geschäft ihres Großvaters.

Jahrelang der einzige Spielwarenladen in Kochel

Der Betrieb wurde später unter den Kindern aufgeteilt. Willi Butterhof jun. wurde Elektroinstallateur, seine Schwester Dora übernahm das andere. 1970 wurde ein neues Haus gebaut, in unmittelbarer Nähe an der Kreuzung Richtung Schlehdorf. Dort gab es so ziemlich alles, was Mann und Frau im Haushalt brauchten: Elektroartikel und Geschirr, Gläser, Töpfe, Pfannen und Keramik, aber auch Wäscheklammern, Möbelpolitur, Schrauben, Nägel und Werkzeug. Später kamen dann noch Spielwaren dazu. Das umfangreiche Angebot ist bei vielen Kochlern noch in bester Erinnerung, vor allem, wenn man mit Kinderaugen Puppen und Bauklötze betrachtete. „Wir waren jahrelang der einzige Spielwarenladen in Kochel“, berichtet Brigitte Huschka-Frieser.

Exotische Keramik von Reisen mitgebracht

Für den großen und geräumigen Laden habe ihre Mutter die Regale und Möbel vom Schreiner fertigen lassen, berichtet sie. „Da war nichts 08/15. Sie hatte einen guten Geschmack.“ Das Besondere war zudem, dass Ehemann Karl Huschka, angestellt bei Dorst, von seinen Auslandsreisen gelegentlich besondere Keramik oder Geschirr mitbrachte. „Das war dann immer sehr exotisch“, erinnert sich die Tochter an den mittlerweile auch schon verstorbenen Vater.

Für ihre Mutter sei der Laden „der Lebensinhalt“ gewesen: Von morgens bis abends kümmerte sie sich um das Geschäft, abgesehen von einer Mittagspause, wenn die Tochter aus der Schule kam. Als „geschäftstüchtig und auch sehr gutmütig“ beschreibt Brigitte Huschka-Frieser ihre Mutter.

Der Laden war ihr Leben: Dieses Bild zeigt Dora Huschka 2007 vor den Regalen mit Keramik. © privat

Besondere Souvenirs mit Kochel-Wappen

Vor allem Keramik mochte sie sehr gern. Zwar wurde die bekannte „Kocheler Keramik“ im Laden der Fabrik verkauft, doch bei den Huschkas gab es eben Modelle von anderen Manufakturen. „Zudem hatten wir Sammeltassen mit dem Wappen von Kochel, später auch Gläser und Bierkrüge.“ Brigitte Huschka-Frieser kann sich an Touristen erinnern, die jedes Jahr kamen, um das neueste Souvenir mit Kochel-Aufdruck zu erwerben. Einige dieser Sachen gibt es noch, sie sind beim Räumungsverkauf erhältlich.

Räumungsverkauf mit vielen Erinnerungen

Wer sich für Haushaltswaren mit Geschichte interessiert, wird beim Räumungsverkauf an diesem Wochenende fündig werden. Nicht alles sei alt, betont Brigitte Huschka-Frieser, es gebe auch noch Sachen aus jüngeren Jahren, schließlich führte ihre Mutter den Laden bis 2015. Erhältlich sind nicht nur Besteck, Kochlöffel und Rührgeräte, sondern auch Sachen aus der umfangreichen Zinnabteilung mit Krügen und Tellern. Außerdem gibt es noch eine große Auswahl an Kaffeeservicen und Speisegeschirr. „Kaum jemand hat heute noch Kaffeeservice, seit es so viele Kaffeemaschinen gibt“, meint Brigitte Huschka-Frieser. Zudem gibt es noch „pfundweise Schrauben und Nägel“.

Krankheitsbedingt musste der schon angekündigte Räumungsverkauf zwei Mal verschoben werden. „Immer wieder sind Leute gekommen und haben gefragt, wann wir denn endlich öffnen und verkaufen“, berichtet die Tochter. Nun ist es an diesem Wochenende für Samstag und Sonntag soweit. Falls noch Waren übrig bleiben, wird auch noch am Wochenende 2. und 3. April verkauft.

Räumungsverkauf ist am Samstag, 26. März, von 10 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 27. März, von 11 bis 18 Uhr. Es gelten die Corona-Regeln mit Mundschutz und maximal fünf Kunden gleichzeitig im Laden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.