Ein Radl für einen Euro: Gemeinde Kochel versteigert Fundstücke

Drahtesel der unterschiedlichsten Farben, Marken und Größen kamen bei einer Versteigerung unter den Hammer, zu dem die Gemeinde Kochel kürzlich ins Rathaus eingeladen hatte.

Kochel am See – Zuvor galt es, die 25 feilgebotenen Fahrräder auf dem Parkplatz vor dem Rathaus zu besichtigen: Zahlreiche Frauen, Männer und Familien prüften hier den Druck der Reifen, schüttelten den Rahmen und kontrollierten, ob auch nichts fehlte an den Rädern, die laut Bürgermeister Thomas Holz allesamt aus dem Fundbüro stammen.

Eine der Interessenten war Monika Werdecker. „Ich suche ein Fahrrad, um damit im Dorf rumzufahren. Mein altes ist so kaputt“, erklärte die Kochlerin. Familie Krinner war gekommen, weil Tochter Hanna ein einfaches Radl brauchte, mit dem sie täglich zum Bahnhof radln kann.

Wie Holz erläuterte, haben sich die zweirädrigen Fundstücke im Laufe der vergangenen Jahre angesammelt. Ihre Besitzer hätten sie nie mehr abgeholt. Und darum seien jetzt Keller und Garage des Rathauses voll, begründete der Bürgermeister die Auktion, für die er sich als Auktionator eigens den schwarzen Spielzeughammer seines kleinen Sohnes ausgeliehen hatte, denn so einen brauche ein Auktionator unbedingt. Der Erlös solle in den Kochler kommunalen Unterstützungsfonds fließen, der unter anderem bedürftige Familien in der Gemeinde unterstütze, so Holz.

+ Prüfende Blicke vor der Fahrradversteigerung. © fn

Nach der Besichtigung der Räder hatten sich rund zehn Erwachsene mindestens ein Fahrrad ausgesucht, für das sie bei der Auktion im Sitzungssaal bieten wollten. Der Reihe nach wurde ein Rad nach dem anderen aufgerufen, darunter auch zahlreiche, wenn auch schon ältere Markenräder für Kinder und Erwachsene. Das Mindestgebot lag dabei oft bei fünf Euro und nur selten bei über 15 Euro. Doch obwohl sich Holz an diesem Tag als launiger Auktionator erwies, kam ein richtiger Bieter-Wettstreit nur selten zustande. Oft musste Holz den Mindestpreis bis auf einen Euro senken, bevor ein Radl einen neuen Besitzer fand. Da half es auch nicht, dass Holz von den Vorzügen so manches Drahtesels schwärmte: „Das Rad hat sogar einen Gepäckträger – wo hat man so was heute noch“. Bisweilen drohte er sogar spaßeshalber: „Die Räder, die nicht verkauft werden, werden die neuen Diensträder der Gemeinde.“ Einige Räder erwiesen sich als Ladenhüter. Familie Krinner jedoch fand ein passendes Bahnhofsradl. Und auch Monika Wernecker ergatterte ein neues Dorf-Rad. Ein älterer Herr erstand gleich mehrere Räder. Ihr Preis von oft nur einem Euro war scheinbar zu verlockend. Was er damit machen wird? Das wollte er auf Nachfrage nicht verraten.

