Claudia Koreck beim Musiksommer: Eine große Portion Lebenslust

Brachte die Bühne zum Beben: Die bayerische Liedermacherin Claudia Koreck. © Stefan Pfister

Mit einem Auftritt der bayerischen Liedermacherin Claudia Koreck wurde nun der „Musiksommer am Walchenseekraftwerk“ eröffnet. Organisiert wird er von Uniper in Zusammenarbeit mit dem KKK.

Kochel am See – Witz, Freude und Hoffnung versprühten Sängerin Claudia Koreck und ihre Band beim Open-Air-Konzert am Walchenseekraftwerk am Dienstagabend bei schönstem Wetter mit traumhaftem Sonnenuntergang. Das Konzert der Künstlerin war der Auftakt der Konzertreihe, die Uniper präsentiert und „KleinKunst & Kultur“ (KKK) aus Lenggries organisiert. Bereits im vergangenen Jahr war der erste „Musiksommer am Walchenseekraftwerk“ ein Erfolg – trotz des recht schlechten Wetters.

Der Direktor von Kraftwerksbetreiber Uniper, Klaus Engels, erklärt die Motivation für die Veranstaltungen: Sein Unternehmen möchte der Region etwas zurückgeben. „Wir wollen insbesondere nach den pandemiebedingten Einschränkungen einen Beitrag zur touristischen Attraktivität und zum Kulturleben leisten“, so Engels.

Besucher sollen „mit guter Stimmung kommen und mit noch besserer Laune heimgehen“.

Auch Uniper-Pressesprecher Theodoros Reumschüssel hofft, dass nach einer großen Stille mit Hilfe von Musik dem Walchenseekraftwerk wieder Leben eingehaucht wird. „Normalerweise haben wir hier über das Jahr verteilt 100 000 Besucher, das war aufgrund der Pandemie nicht möglich“, berichtet Reumschüssel. Nun wünscht er sich, dass die Besucher „mit guter Stimmung kommen und mit noch besserer Laune heimgehen“.

Das Publikum klatschte und wippte bei den Songs von Claudia Koreck und ihrer Band begeistert mit. © Pfleger

Dies war mit Sängerin und Songwriterin Claudia Koreck der Fall. Das Konzert war ausverkauft. Mehr als 300 Besucher fanden sich auf dem überdachten Freiluftgelände ein. „Kultur ist immer noch etwas zäh, deshalb freuen wir uns umso mehr, das Konzert ausrichten zu dürfen“, sagte Veranstalterin Sabine Pfister vom „KKK“. Sie selbst sei ein großer Fan von Claudia Koreck. „Sie ist ein außergewöhnlicher Mensch mit toller Ausstrahlung.“

Abwechslungsreiches Programm mit ihren bekannten Liedern

Die fünfköpfige Band weckte die Besucher zu Beginn des Konzerts mit dem Lied „Aufgwacht“. Dabei gab Koreck ihre Lebenslust ans Publikum weiter, das gleich mitklatschte und mitwippte. Für jede Gefühlslage war ein Lied dabei. Die Band ergriff die Leute mit ihrem emotionalen Song „Neuer Mensch“ und „s‘ewige Lem“, das Koreck für die Verfilmung des „Brandner Kaspar“ komponierte und allen Verstorbenen widmet.

Mit wieder flotteren Liedern brachte die Sängerin die Bühne regelrecht zum Beben, und jeder tanzte mit. Es wurden bayerische Lieder, aber auch englische Songs gesungen. Außerdem verpasste Claudia Koreck einigen bekannten Liedern aus der deutschen Musikgeschichte ein neues Cover mit ihrem eigenen Stil. Zum Beispiel feierte sie einen Charterfolg mit ihrer Version des Songs „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ von Nena, das Koreck für die Sendung „Bergdoktor“ sang. Die Falco-Nummer „Rock me Amadeus“ ist im Cover der zweifachen Mutter langsamer und ruhiger als das Original.

Kleine Anekdoten

Nebenbei brachte Koreck das Publikum immer wieder zum Lachen und erzählte Anekdoten zur Entstehungsgeschichte der Lieder. Den Song „Nimm mi zu dir“ schrieb sie beispielsweise, als sie auf ihren Hochzeitsantrag gewartet hat. Ihr Ehemann Gunnar Graewert spielte am Klavier und mit der Ukulele in der Band mit. Die Sängerin möchte mit ihrer Musik auch erreichen, dass bei ihren Zuhörern während des Konzerts die aktuellen Krisen für kurze Zeit in den Hintergrund treten. Dazu verführte Koreck ihr Publikum sogar in den Urlaub mit ihrem Lied „Bahamas“, das sie zu dem Zeitpunkt schrieb, als „mein Mann ohne mich auf die Bahamas reiste“, erzählte sie schmunzelnd.

Am Schluss sorgte Koreck noch einmal für beste Stimmung und spielte zwei weitere Zugaben. Dann wurde das fast dreistündige Konzert unter dem Mondlicht beendet. Die Kochlerin Michaela Haslböck war schon auf drei Konzerten der Liedermacherin. „Es hat mir heute richtig gut gefallen“, sagte sie. „Es fand ein schöner Wechsel bei den Liedern zwischen ruhigen und flotten Einlagen statt.“ (Stefanie Pfleger)

