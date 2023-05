Einsatz im Kochler Klassenzimmer: Prävention gegen Gewalt gegen Rettungskräfte

Von: Franziska Seliger

Einsatz in der Schule: Bei der Aktion „Helfer im Blick“ berichteten unter anderem die beiden Polizisten Andrea Popp und Hans Eder den Kindern der Kochler Grundschule von ihrer Arbeit bei der Polizei in Tölz und Kochel. © Seliger

Die Grundschule Kochel initiiert eine Aktion, die dafür sorgen soll, dass Rettungskräften mit mehr Respekt begegnet wird. Dazu besuchten Einsatzkräfte die Schulkinder.

Kochel am See – Wozu braucht ein Polizist eine Kamera an seiner Weste? Was war der schlimmste Einsatz für eine Rettungssanitäterin? Und wie lange kann ein Wasserwachtler mit einer Sauerstoff-Flasche tauchen? Das waren nur einige der vielen Frage, die die Erst- bis Viertklässler der Kochler Franz-Marc-Grundschule den Mitgliedern verschiedener Rettungsorganisationen stellten, die zu Besuch an die Schule gekommen waren.

Hintergrund der Veranstaltung: Prävention gegen Übergriffe auf Rettungskräfte

Die Veranstaltung mit dem Titel „Helfer im Blick“ hatten Schule und Schulförderverein erstmals organisiert. Hintergrund waren die zuletzt vermehrt aufgetretenen Übergriffe auf Rettungskräfte in Deutschland, wie Fördervereinsvorsitzende Sabine Eberl erläuterte. Mit der Aktion wolle man präventiv etwas gegen diese Gewalt unternehmen und die Kinder unter anderem dazu erziehen, Rettungskräften einerseits mit Respekt, aber andererseits auch ohne Angst zu begegnen und für die Arbeit in ehrenamtlichen Organisationen wie Wasserwacht, Bergwacht oder Feuerwehr werben. Von insgesamt sechs Organisationen waren Einsatzkräfte an diesem Vormittag ausgerückt. Gleich zu zweit waren etwa die beiden Polizisten Andrea Popp und Johann Eder aus Bad Tölz beziehungsweise Kochel gekommen. Geduldig beantworteten sie Frage um Frage der Kinder nach ihrem Arbeitsalltag und gaben dabei auch recht persönliche Einblicke in schwierige Situationen. So berichtete Eder etwa von zwei gefährlichen Einsätzen, bei denen er auch richtig Angst gehabt habe. Popp ermutigte die Kinder außerdem dazu, immer die 112 anzurufen, „sobald ihr ein komisches Gefühl im Bauch habt. Ihr könnt nichts falsch machen“.

Sanitäterin Sandra Bürding verriet, dass der Rettungswagen auch im Einsatz „maximal 140“ fahren dürfe. „Sonst kommt die Polizei.“ Und sie gestand, dass die schlimmsten Einsätze die seien, bei denen Kinder so schwer verletzt seien, dass sie nichts mehr sagen. „Wenn wir zu euch kommen und ihr weint, dann ist das in diesem Fall noch ein gutes Zeichen.“

Polizisten tragen Body Cam zur eigenen Sicherheit

Viele Fragen hatten auch Jakob Jungmeier, Kreisjugendleiter der Wasserwacht, Gerhard Rinner von der Bergwacht und Hubert Resenberger von der Kochler Feuerwehr zu beantworten. So erzählte Jungmeier etwa von seinem „lustigsten Einsatz“, bei dem ein brütendes Rebhuhn ein Boot „geentert hatte“. Rinner erklärte, warum die Bergretter keinen eigenen Hubschrauber besitzen (der würde 9 Millionen Euro kosten). Und Resenberger zeigte die Ausrüstung der Floriansjünger, erzählte von den rund hundert Einsätzen der Kochler Retter jedes Jahr und berichtete davon, wie ihm bei belastenden Einsätzen die Gemeinschaft der Wehr helfe. Fördervereinsvorsitzende Eberl war nach der Veranstaltung regelrecht begeistert von den vielen Fragen der Kinder, die so zahlreich waren, dass sie gar nicht alle beantwortet werden konnten. Eine Wiederholung der Aktion könne sie sich gut vorstellen. Übrigens: Ein Polizist trägt die so genannte Body Cam zu seiner eigenen Sicherheit. Und mit einer Sauerstoff-Flasche kann man bei der Wasserwacht durchschnittlich 45 Minuten tauchen.

