Eisschwimmen: Cooler Trend, aber nicht ohne Risiko

Von: Andreas Steppan

Nichts für Warmduscher: Auch in der Isar in Bad Tölz ziehen Eisschwimmer immer wieder die Blicke auf sich. Unvorbereitet sollte man den winterlichen Sprung ins kalte Nass aber nicht wagen. © MK/Archiv

Ob in der Isar in Bad Tölz, im Walchensee oder im Kirchsee: Eisschwimmer wagen sich immer öfter ins sehr kalte Nass. Experten raten, einige Regeln zu beachten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Fund eines toten Mannes im Walchensee am Mittwoch (15. Februar) hat große Bestürzung ausgelöst. Die Tatsache, dass am Ufer seine Bekleidung, ein Badehandtuch und eine Thermoskanne mit Tee lagen, deutet darauf hin, dass der 48-jährige Münchner in dem vier Grad kalten Wasser beim Schwimmen war. Wie und woran der Mann gestorben ist, ist noch nicht bekannt. Doch Experten weisen darauf hin, dass beim Eis- beziehungsweise Winterschwimmen Vorsicht geboten ist.

Vor dem ersten Bad unbedingt kardiologische Untersuchung

Eine, die sich in diesem Metier bestens auskennt, ist Franziska Partheymüller. Die 27-Jährige, die beim WSV Bad Tölz trainiert, wurde kürzlich in Slowenien in ihrer Altersklasse Weltmeisterin im Winterschwimmen über die Distanzen von 25, 50 und 100 Meter. Sie liebt es, ins richtig kalte Nass zu steigen. „Es ist befriedigend, den inneren Schweinehund zu besiegen und es zu schaffen“, sagt sie. Für die Bad Wiesseerin ist es auch eine Art, den Kopf frei zu bekommen, weil man sich „zu 100 Prozent auf den Moment fokussieren muss“, sagt sie. „Und dem Körper tut es auch gut.“

Aber nur, wenn er gesund ist. „Es ist unbedingt notwendig, vor dem ersten Eisbad eine kardiologische Untersuchung vornehmen zu lassen, um mögliche Herzfehler oder andere Vorerkrankungen auszuschließen“, betont auch Prof. Hans Ulrich Kreider-Stempfle, Chefarzt der Kardiologie an der Asklepios-Stadtklinik in Bad Tölz. „Wer Probleme mit dem Herz-Kreislauf hat, sollte auf Eisschwimmen unbedingt verzichten.“ Denn der Kälteschock kann dann zu Rhythmusstörungen oder sogar zum Herzstillstand führen. „Bei Wettkämpfen muss man ein ärztliches Attest inklusive EKG vorlegen“, ergänzt Partheymüller.

Wichtigste Regel fürs Eisschwimmen: Nie allein ins Wasser

Man dürfe nicht vergessen, dass es sich beim Eisschwimmen um eine Extremsportart handle. Entsprechend sei es sehr wichtig, einige Regeln einzuhalten. Die wichtigste: nie allein ins Wasser gehen. Am besten sei es, wenn eine Person am Ufer bleibt und die andere nur so weit ins Wasser gehe, wie man den Boden mit den Füßen erreichen könne. Schwimme sie – ebenfalls nur in Begleitung – weiter hinaus, habe sie immer eine Boje dabei.

Ein weiterer Rat der Weltmeisterin: „auf den eigenen Körper und die Tagesform hören“. Als Anfänger sei es nicht ratsam, den ersten Eisschwimmversuch bei minus acht Grad Außentemperatur und kühlem Wind zu unternehmen. „Besser ist es, sich im Herbst langsam einzugewöhnen, anfangs nur bis zum Knie ins Wasser zu gehen und sich so vorsichtig an die persönlichen Grenzen heranzutasten.“ Kardiologe Kreider-Stempfle empfiehlt zum Einstieg „kalte oder wechselhafte Duschen am Morgen“.

Bei längerem Aufenthalt im eiskalten Wasser gerät Körper in Schockzustand

Allgemein sei es wichtig, sich nur für sehr kurze Zeit im eiskalten Wasser aufzuhalten, meint der Chefarzt. „Bei längerem Aufenthalt wird der Körper in eine Art Schockzustand versetzt, und es kann auch bei kerngesunden Personen zu einem Kälteschock oder anderen lebensgefährlichen Bedrohungen des Herz-Kreislaufsystems kommen. Jeder Körper reagiert anders auf eine so extreme Belastung.“

Dass Eisschwimmen dennoch im Trend liegt, bestätigt Lisa Grünwald von der Wasserwacht Walchensee. Sie ist überzeugt, dass bei dieser „Modeerscheinung“ die Sozialen Medien eine große Rolle spielen. Häufig werde das Einsteigen ins super-kalte Wasser anschließend auf Instagram präsentiert – und mutmaßlich zu genau diesem Zweck unternommen. Zur Rettung eines Eisschwimmers ausrücken musste die Wasserwacht Walchensee aber laut Grünwald noch nie.

Auch der Kirchsee ist „Hotspot für Eisschwimmer“

Als weiterer „Hotspot für Eisschwimmer“ gilt der Kirchsee. So bezeichnet ihn zumindest das Magazin Geo auf seiner Internetseite. Der Sachsenkamer Bürgermeister Andreas Rammler bestätigt, dass das Phänomen dort früher nur vereinzelt zu beobachten war, in der Corona-Zeit aber „massivst zugenommen“ habe. Das habe auch zu Konflikten geführt. Um ins Wasser zu gelangen, hätten Eisschwimmer in der Nähe des Stegs Löcher ins Eis geschlagen. „Die sind dann über Nacht leicht zugefroren und waren von außen kaum zu erkennen.“ Für Schlittschuhläufer und Eisstockschützen seien die Löcher zur Gefahrenstelle geworden, einmal sei dort sogar ein Kind eingebrochen. „Wir haben das Gespräch mit den Eisschwimmern gesucht und sie gebeten, die Löcher woanders zu machen und zu markieren.“

Seither habe es keinerlei Konflikte mehr gegeben. „Und vielleicht hat der Hype schon wieder abgenommen.“ Grundsätzlich kann sich Andreas Rammler vorstellen, dass das winterliche Baden Körper und Seele belebt. „Aber ich selbst könnte es nicht.“

