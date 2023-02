Passanten entdeckten die leblose Person: Münchner stirbt im Walchensee

Von: Christiane Mühlbauer

Drei Mitglieder der Wasserwacht Walchensee bargen den Toten aus dem Wasser. Diese Aufnahme zeigt ein Archivfoto der Ehrenamtlichen. © Archiv

Am Walchensee hat sich am Mittwoch ein schwerer Badeunfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, ist ein Münchner (48) ertrunken.

Walchensee - Passanten entdeckten am Mittwoch um die Mittagszeit eine leblose Person auf Höhe der Galerie im Wasser. Sie verständigten sofort die Rettungskräfte. Ein Team der Wasserwacht Walchensee konnte den Verunglückten nur noch tot aus dem See bergen. Auch ein Taucher half dabei. Der Verunglückte befand sich in zirka drei Metern Tiefe. Das Wasser hatte zu dem Zeitpunkt vier Grad, berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim.

Der Kriminaldauerdienst der Kripo hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Es liegt die Vermutung nahe, dass es sich um einen Eisschwimmer handelt, weil am Ufer persönliche Gegenstände gefunden worden waren.

Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es derzeit nicht, so die Polizei. Am Walchensee ereignen sich immer wieder tödliche Bade- und Tauchunfälle. Es ist jetzt der erste nach längerer Zeit.

