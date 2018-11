Endspurt bei der Kochelseebahn - aber die Züge fahren noch einige Tage langsam

Die umfangreichen Bauarbeiten der Deutschen Bahn zwischen Kochel und Tutzing gehen an diesem Wochenende zu Ende.

Kochel am See/Benediktbeuern/Bichl– Wie berichtet, investiert das Unternehmen rund 20 Millionen Euro. Auch in Kochel, Benediktbeuern und Bichl wurde einiges gemacht.

Für die noch ausstehenden Arbeiten wird die Strecke bis Tutzing von Freitagabend, 23 Uhr, bis Sonntag um 9.30 Uhr gesperrt, das heißt, es fahren Busse. „Der erste Zug am Sonntag wird dann bereits per Mausklick vom Fahrdienstleiter im neuen elektronischen Stellwerk in Weilheim gesteuert“, sagt ein Pressesprecher der Deutschen Bahn auf Anfrage unserer Zeitung. Die alten Stellwerke in Seeshaupt, Penzberg, Bichl und Kochel wurden ersetzt. „Während der Gleissperrung werden die alten Formsignale zurückgebaut und die neuen Lichtzeichensignale in Betrieb genommen“, sagt der Sprecher. „Auch die alten Schrankenanlagen werden rückgebaut und die neuen in Betrieb genommen.“ Das gilt auch für den neuen Bahnübergang am Falak in Bichl, der jetzt auch über einen Geh- und Radlweg verfügt.

Die Brücke am Mondscheinweg in Benediktbeuern wurde bereits in der Sperrpause vor zwei Wochen eingeschoben und in Betrieb genommen.

Allerdings müssen die Züge bis einschließlich Donnerstag, 15. November,noch mit verminderter Geschwindigkeit fahren, weil laut Bahn noch Schäden am Gleis behoben werden müssen.