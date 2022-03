Erneute Promillefahrt: Richter empfiehlt Kochler (44), sein Auto verkaufen

Zu einer Bewährungsstrafe ist ein Kochler jetzt verurteilt worden. Zudem verhängte der Richter eine Führerscheinsperre. Symbo Richter empfiehlt, das Auto zu verkaufen © dpa

Ein 44-jähriger Kochler ist ein Wiederholungstäter. Erneut stand der Mann nun vor Gericht, weil er betrunken gefahren war. Das Urteil: Sechs Monate auf Bewährung.

Kochel am See/Wolfratshausen – Der Angeklagte hatte den Ausführungen der Staatsanwältin nichts entgegenzusetzen. „So wie vorgelesen stimmt es“, erklärte der Kochler (44) kurz und bündig.

Mit fast zwei Promille, dafür ohne Führerschein am Steuer

Am 2. Dezember vorigen Jahres war der Mann im Berufsverkehr betrunken mit dem Auto zum Einkaufen gefahren: In seinem Blut fanden sich 1,95 Promille Alkohol sowie Cannabis-Rückstände. Einen gültigen Führerschein besaß er nicht. Weil es nicht das erste Mal war, dass er sich alkoholisiert ans Steuer gesetzt hatte, wurde er nun vom Amtsgericht Wolfratshausen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten verurteilt.

Beim letzten Verstoß hatte der Mann fast 2,5 Promille

Nur wenige Wochen vor der jüngsten Kontrolle war der gelernte Koch per Strafbefehl zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 40 Euro (insgesamt 2400 Euro) verurteilt worden. Damals hatte die Blutprobe einen Wert von 2,47 Promille ergeben. Das veranlasste den Richter, die Frage in den Raum zu werfen: „Was geht in einem vor, keine zwei Monate später dasselbe wieder zu tun?“ Der wortkarge Angeklagte begründete sein Verhalten mit „Stress“.

Polizei legt Wagen des Kochlers unmittelbar still

Ertappt worden war der Mann, weil die Polizei sein Fahrzeug entstempeln wollte, das Auto aber zunächst nicht an der Wohnadresse vorfand. Als die Beamten wenig später erneut vorbeifuhren, hatte der Angeklagte gerade seine Einkaufstüten in die Wohnung getragen. „Er gab zu, dass er mit dem Auto vom Einkaufen gekommen war“, sagte ein Polizist. Großartige Ausfallerscheinungen, wie sie angesichts des Alkoholwerts anzunehmen gewesen wären, seien ihm an dem Mann nicht aufgefallen. Der Pkw des Angeklagten war dann unmittelbar stillgelegt worden.

Richter empfiehlt dem Angeklagten, das Auto zu verkaufen

Richter Helmut Berger empfahl dem Beschuldigten, das noch nicht abbezahlte Auto zu verkaufen. „Die 400 Euro Rate jeden Monat können sie sich sparen. Sie werden das Auto sehr lange nicht brauchen“, so der Richter. Zu der Freiheitsstrafe von sechs Monaten, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt ist, verhängte Berger eine Führerscheinsperre von noch zwei Jahren. Als Bewährungsauflage muss der Verurteilte zudem 1500 Euro an die Caritas-Suchtberatung zahlen – und sich dort zu drei Gesprächen einfinden – mit dem Ziel, einen Behandlungs- und Therapieplan zu erstellen.

