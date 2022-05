Erweitert der RVO seine Haltestellen in Kochel? CSU stellt Antrag

Von: Christiane Mühlbauer

Die Kochler CSU wünscht sich eine RVO-Anbindung an ein großes Wohngebiet. © Gronau/archiv

Die Kochler CSU greift eines ihrer Themen aus dem Wahlkampf auf und setzt sich dafür ein, dass der RVO-Bus in der Gemeinde künftig auch die Bereiche Alte Straße/Am Sonnenstein anfährt. Es soll eine einjährige Testphase geben.

Kochel am See – Florian Lantenhammer von der CSU-Fraktion sagte zur Begründung, dass dieser Bereich bislang nicht an die Buslinie angeschlossen ist. „Gerade ältere Menschen oder Menschen ohne Führerschein beziehungsweise Auto müssen eine nicht unerhebliche Wegstrecke von bis zu zwei Kilometern zu Fuß auf sich nehmen, ehe sie eine Haltestelle des ÖPNV, den Bahnhof oder Einkaufsmöglichkeiten erreichen.“ Der Bereich Alte Straße/Am Sonnenstein sei „ein stark bewohntes Gebiet“. Es sei wünschenswert, mehr Menschen eine Alternative zum Auto zu bieten.

Erstmal nur Bedarfshaltestellen

So könnte beispielsweise ein Bus vom Bahnhof den Bereich Kalmbachstraße, Alte Straße, Am Sonnenstein und Am Lainbach erschließen. Wünschenswert, so Lantenhammer weiter, wären Fahrten früh morgens, mittags und spät nachmittags, aber: „Die genauen Fahrtzeiten sowie die Lage der Haltestelle hängt in erster Line von der Verfügbarkeit der Busse und den Anforderungen ab.“ Details müsse man mit dem RVO besprechen.

Die Testphase, so Lantenhammer, soll klären, ob der Bedarf auch wirklich bestehe. Es sollte jedoch „innerorts im Einklang mit dem Nahverkehrsplan entstehen“ und „nicht als singuläres Konzept mit immensen Kosten entwickelt werden“. Außerdem sollte in der Testphase nur mit Behelfshaltestellen gearbeitet werden, damit der Gemeinde „keine oder nur sehr überschaubare Kosten entstehen würden“. In einem nächsten Schritt könnte man dann eine bessere Anbindung von Altjoch ins Auge fassen.

Gespräche mit dem RVO

Die Gemeinderäte fanden die Idee prinzipiell gut und gaben grünes Licht. Hinsichtlich der Kosten müsse der Bürger den üblichen Ticket-Tarif für eine Fahrt bezahlen, sagte Bürgermeister Thomas Holz (CSU) auf die Frage von Rosi Marksteiner (Mitte). Die Umsetzbarkeit des Antrags sei „nicht ausgeschlossen“, kommentierte Holz den Vorschlag aus seiner eigenen Fraktion. Nun gebe es Gespräche mit dem RVO.

