Familienstreit in Kochel am See eskaliert: Vater verletzt im Krankenhaus

Wenn Alkohol im Spiel ist, wird ein Streit schnell mal handgreiflich. Symbolbild: dpa © Karl-Josef Hildenbrand

Ein 57-Jähriger aus Koche am See bekam am Wochenende Besuch von seinen beiden erwachsenen Kindern. Die Nacht endete laut Polizei für ihn im Krankenhaus.

Kochel am See - Zu einem handfesten Streit ist es in den frühen Morgenstunden am Samstag in Kochel am See am Friedzaunweg gekommen. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 57-Jähriger Besuch von seinen beiden erwachsenen Kindern, 26 und 24 Jahre alt. Was genau es zu feiern gab, konnte laut Polizei nicht geklärt werden.

Streit zwischen Vater und Kindern endet in Handgreiflichkeiten

Doch offensichtlich floss bei dem Zusammenkunft reichlich Alkohol, heißt es im Pressebericht. Dann kam es zum Streit, der in Handgreiflichkeiten ausartete. Der Vater, schreibt die Polizei, wurde so stark verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste.



Er erlitt eine Wunde an der Wange und klagte zudem über Schmerzen in der Schulter. Weitere Ermittlungen folgen. Ein Verfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung wurde bereits eingeleitet.

