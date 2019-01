FC Kochelsee Schlehdorf Der „ewige Gerd“ Weidehaas geht auf die Ersatzbank

Beim FC Kochelsee Schlehdorf geht eine Ära zu Ende: „30 Jahre Vereinsvorstand müssen genügen“, sagt Gerd Weidehaas.

Großweil – „Wenn ich etwas mache, dann hier in meiner Heimat Großweil.“ Nach dieser Devise widerstand Gerd Weidehaas (76) bereits 1972 Penzberger Abwerbeversuchen, als er damals den Prinzengarde-Verein gründete. Und auch 1989 ließ er sich „überreden“, den Vorsitz im damaligen Sportverein SV Schlehdorf-Großweil zu übernehmen. „Dabei hatte ich zuvor keinerlei Funktion in dem Verein. Ich war nur der fußballinteressierte Vater zweier kickender Söhne.“

Dieses Amt behielt er auch nach der Fusion der FA Kochel zum jetzigen FC Kochelsee Schlehdorf bis zum heutigen Tag. „Doch jetzt ist es genug“, so der „ewige Gerd“: „30 Jahre Vereinsvorstand müssen genügen.“

An diesem Donnerstagabend will er in der FCKS-Hauptversammlung sein Amt zur Verfügung stellen. Doch zuverlässig und pflichtbewusst, wie Gerd Weidehaas immer war, hat er auch seine Nachfolge bereits geregelt und wird seinen Mitgliedern in dem Treffen einen Kandidaten für den Vorsitz in der Führungsmannschaft präsentieren.

Wer den 76-jährigen Großweiler kennt, denkt bei ihm sofort an eine rheinische Frohnatur. Doch geboren und aufgewachsen ist er in Jena (Thüringen). In Berlin ist seine Familie dann mit dem damals 14-Jährigen „rübergemacht“, und nach einigen Stationen im Westen der Bundesrepublik ist er in Wuppertal gelandet. „Von dort sind wir damals oft zum Düsseldorfer Karneval gefahren. Und das ganze Drumherum dort hat mich wohl auch ein bisschen geprägt.“ Später ging’s zur Bundeswehr nach Murnau, wo er dann auch seine spätere Gattin Ulrike kennen- und lieben gelernt hat, die aus Großweil stammte. Dort wurde 1969 geheiratet, und seit dieser Zeit fühlt sich Weidehaas auch als echter Großweiler.

Der studierte Maschinenbauer arbeitete viele Jahre bei der Firma Siempelcamp, einem Unternehmen der Holzverarbeitung, für das er auf verschiedenen Positionen weltweit im Einsatz war. „Da musste ich etwa einmal von Australien aus einen Trainer entlassen.“

Eines der prägendsten Ereignisse in seiner jahrzehntelangen Funktionärs-Karriere war freilich 1997 die Fusion der beiden Fußballvereine. „Das war damals gar nicht so einfach. Das hat in den ersten Monaten und Jahren danach zu erheblichen Turbulenzen geführt“, erinnert sich Weidehaas. Einer seiner Gegenspieler war etwa der heutige Schlehdorfer Bürgermeister Stefan Jocher, damals noch Sprecher der FA Kochel.

Lesen Sie auch: Lenggrieserin Vroni Lijsen ist „Verrückt nach Meer“

Die Entscheidung zur ersten Fusion zweier Fußballvereine im Landkreis kam nicht von heute auf morgen. „Im AH-Bereich und beim Nachwuchs waren wir ja schon Jahre zuvor beisammen.“ Mit der schwierigste Part bei der Fusion war die Namensfindung. Da die Kochler darauf bestanden, dass ihr Ortsname irgendwo mit auftaucht, musste Weidehaas schließlich Großweil „opfern“ und es wurde der FC Kochelsee Schlehdorf daraus. „Ohne Bindestrich“, wie der Vereinsboss betont: „Ohne Kompromisse ist das damals alles nicht gegangen. Aber heute sagen sowieso alle nur noch FCK Schlehdorf.“ Weidehaas’ humorvolle Anmerkung zum Beinamen „Kochelsee“: „Eigentlich ein Schmarrn. Wir spielen doch Fußball. Und das haben wir noch nie auf dem See gemacht.“

Rückblickend sagt der Funktionär: „Ich habe damals vielleicht etwas blauäugig gesagt, ich mache das. Ohne dass ich wusste, was auf mich zukommt.“ Als eines der ersten Probleme musste er sich gleich auf die Trainersuche machen, denn Karl Schmid, hatte wenige Tage nach der Fusion hingeworfen.

Lesen Sie auch: „Beira Playa“ hat mit Gardevorstellung Fahrt aufgenommen

Es seien vor allem zwei Dinge gewesen, die es ihm neben dem Beruf ermöglichten, das Amt auszuführen: „Ich hatte immer gute Mitstreiter in der Vorstandschaft. Vor allem aber hat mir meine Frau Ulrike, die leider inzwischen verstorben ist, immer nach Kräften den Rücken frei gehalten.“

Zu seinen größten Verdiensten als FCKS-Präsident zählte schließlich der Bau des neuen, schmucken Sportheims am Schlehdorfer Fußballplatz in den Jahren 2004 bis 2007. Keine 200 000 Euro habe das gesamte Projekt gekostet. „Das war nur durch die immense Eigenleistung der Mitglieder möglich. Da gab’s nicht einmal angelieferten Fertigbeton, den haben wir noch selbst angerührt.“

Lesen Sie auch: An Isar und Loisach wird kräftig ausgelichtet

Mittlerweile ist Weidehaas überzeugt, dass der FCKS ganz gut dasteht. „Ich werde dem Verein auch künftig erhalten bleiben, werde mich auch hin und wieder auf dem Fußballplatz sehen lassen. Aber es ist für mich dann keine Pflicht mehr.“ So kann er sich vorstellen, dass er auch einmal den Rasen dort mäht oder sich als Chauffeur für Nachwuchs-Mannschaften zur Verfügung stellt. „Als Rentner habe ich ja auch Zeit, wenn andere Eltern arbeiten müssen.“ Außerdem bekomme er so Gelegenheit, seinen zwei kickenden Enkeln zuzusehen. „Das ist doch auch ganz nett. Und die Buben freuen sich, wenn der Opa am Spielfeldrand steht.“

Auch wenn nun die Ära Weidehaas zu Ende geht, ist der langjährige Fußballer-Chef überzeugt: „Der FCKS wird auch ohne mich weiterleben.“

Mitgliederversammlung

Die Hauptversammlung des FC Kochelsee Schlehdorf findet an diesem Donnerstag, 24. Januar, im „Klosterbräu“ in Schlehdorf statt. Beginn ist um 19.30 Uhr.