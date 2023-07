Feuerwehreinsatz in Kochel: Schlange bäumt sich auf Terrasse auf

Von: Felicitas Bogner

Versteckt zwischen Blumentöpfen fanden die Einsatzkräfte die schwarze Schlange. © feuerwehr kochel

Eine schwarze Schlange besuchte eine Frau in Kochel unerwünschter Weise auf ihrer Terrasse. Die Feuerwehr rückte aus, um das Tier einzufangen.

Kochel am See – Einen tierischen Einsatz gab es am Mittwoch für die Freiwillige Feuerwehr Kochel. Bewohner des Ortsteils Altjoch hatten unerwünschten Besuch von einer Schlange auf ihrer Terrasse, wie Kommandant Hubert Resenberger gegenüber unserer Zeitung berichtet.

Schlange bäumt sich auf Terrasse vor Bewohnerin auf

Laut der Hauseigentümerin sei die Schlange plötzlich hinter ihr aufgetaucht und habe sich aufgebäumt, sagt er. Zwei Feuerwehrler entdeckten das Tier hinter Blumenkübeln. „Die Schlange wurde von uns in eine große Schachtel verfrachtet und weitab der Zivilisation wieder unbeschadet der Natur übergeben“, schreibt die Freiwillige Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite über den Einsatz. Laut dem Kommandanten wurde sie in einem Waldgebiet in Richtung Walchenseekraftwerk in die Freiheit entlassen.

Einsatzkräfte setzen Schlange im Wald aus

Nach Recherchen der Floriansjünger handelte es sich „wahrscheinlich“ um eine schwarze Höllennatter oder eine schwarze Ringelnatter. „Erstere wäre leicht giftig, die schwarze Ringelnatter ist hingegen eher harmlos und ungiftig“, schätzt er die Situation ein. Der unerwünschte Gartenbesucher hielt zwei Feuerwehrmänner insgesamt eine Stunde lang auf Trab.

