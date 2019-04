Filz-Kurs im Franz-Marc-Museum: So kommt der Osterhase auf die Welt

Es braucht viel Geduld, bis ein Osterhase auf die Welt kommt - zumindest, wenn er gefilzt wird. Aber das Ergebnis ist die Mühe wert.

Kochel am See - „Ich glaub’, ich bin fertig“, lässt eine der jungen Kursteilnehmerinnen hoffnungsvoll verlauten. Kursleiterin Barbara Jungwirth genügt ein kurzer Blick, dann nimmt sie ihrer Schülerin die Illusion: „Na, mach’ scho no a bisserl weiter!“ Filzen sei „was für Geduldige“, meint Jungwirth lächelnd. Am Mittwochnachmittag lernen Kinder im Kochler Franz-Marc-Museum, wie man einen Osterhasen aus Filz herstellt.

Und ja, Filzen ist etwas für Geduldige. Denn die Wolle wird mit Hilfe von Seifenflocken und warmem Wasser sowie einer steten Ausstreichbewegung mit der flachen Hand ganz allmählich gefilzt. Das braucht Geduld. Sechs Mädchen zwischen sieben und elf Jahren, dazu eine tatkräftig mitarbeitende Großmama, lassen sich von Jungwirth in die Kunst des Filzens einführen. Die Kinder kommen aus Antdorf, Sindelsdorf und Murnau, aber auch aus Lüneburg und Dortmund. „In den Ferienkursen sind immer Kinder von Urlaubern dabei“, sagt Jungwirth.

Für jede Teilnehmerin hat sie eine Schablone, ein Gitternetz und ein Handtuch bereit gelegt. Als Erstes muss die Grundfarbe für den Hasen ausgewählt werden. Hellgelb, dunkelgrün, tomatenrot und leuchtendes Orange sind die Favoriten. Die Wolle wird in einer dünnen Lage über der Schablone ausgebreitet und das Gitternetz darüber gelegt. Auf einer Reibe wird ein wenig Seife geraspelt, dann vorsichtig Wasser darüber gegossen.

Und dann ist Ausstreichen angesagt: „Immer schön von innen nach außen“, erklärt Jungwirth. Hat sich die Wolle verfilzt, wird sie mit der Schablone umgedreht. Alles, was über die Konturen hinaus steht, muss eingeschlagen werden. „Das erste Umschlagen ist immer das Schwierigste.“ Jungwirth geht reihum, um zu helfen, und lobt: „Ihr macht’s des toll!“ Mit neuer und – ganz wichtig – trockener Wolle wird der Vorgang mehrmals wiederholt. „Und daraus soll ein Hase werden?“, fragt eine kleine Teilnehmerin skeptisch. „Im Moment könnte das noch alles Mögliche werden“, räumt Jungwirth ein. „Aber wenn er ausgestopft ist und wir die Ohren annähen, wird’s ein ganz kuscheliger Hase.“

Kreativität gefragt

Nach mehreren Vorgängen kommt Kreativität ins Spiel. Jedes Kind darf seinen Hasen verzieren. Dazu steht ein großer Sack von Wollresten in allen Farben bereit. Damit kann man Muster legen, Augen oder Schnurrbart formen oder einen ganzen Namen schreiben, wie es Naomi macht.

„Bloß keine Kügelchen rollen“, warnt Jungwirth. „Dann hält es nicht!“ Also flach auflegen, Gitter drüber und filzen wie gehabt. Und dann ist erneut die Geduld gefragt. Jungwirth geht vorüber und prüft, wann der nächste Schritt erfolgen kann. Mit einem Handtuch drückt sie überschüssiges Wasser und Seife aus den kleinen Körpern, die immer noch nicht so nach Hasen aussehen.

Wellness-Behandlung mit durchschlagendem Erfolg

Dann folgt die „Wellness-Behandlung“: Jedes Kind schlägt sein Filztier in ein Handtuch ein, rollt es auf, drückt fest zu und zählt laut bis 40. Beim Auswickeln gibt es erstaunte Gesichter: „Jetzt san’s a bisserl z’samm g’schrumpelt“, schmunzelt Jungwirth. Um den gewünschten Erfolg zu haben, muss man den Vorgang wiederholen. Es funktioniert tatsächlich.

Zum Schluss noch der chirurgische Teil: Hasen aufschneiden, Schablone entfernen, mit Wolle ausstopfen, zunähen und bunte Ohren annähen. Und dann, oh Wunder: Es sind Hasen! Allerliebste Kuschelhäschen, mit denen die Mädchen gleich zu spielen anfangen. Sogar im Rollenspiel.(SABINE NÄHER)





Das könnte Sie auch interessieren:

Händler zufrieden: Viel Andrang auf dem Ostermarkt in Bad Tölz



Tölzer Bergwacht rettet Gleitschirmpilotin aus Baum

Arbeiten im Parkhaus an der Bockschützstraße gehen weiter: Darauf müssen sich Autofahrer einstellen