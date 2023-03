Finanzspritze für neue Wasserwacht-Bootshütte am Kochelsee

Von: Christiane Mühlbauer

Stellvertretend für alle Mitglieder der Kochler Wasserwacht nahm Vorstand Toni Simmeth (2. v. re.) den Förderbescheid von Toni Ortlieb (re., Vorsitzender der Leader-Aktionsgruppe im Landkreis) und Johann Kölbl (3. v. re., Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Rosenheim; zuständig für Leader) entgegen. © pröhl

Große Freude bei der Wasserwacht Kochel: Für den Neubau ihrer Bootshütte bekommen sie einen wichtigen Zuschuss aus dem Leader-Programm. Allerdings ist die Finanzierung endgültig noch immer nicht gesichert.

Kochel am See – Wie berichtet, muss die Bootshütte der Wasserwacht Kochel dringend saniert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf knapp 336 000 Euro. Nun gibt es eine Finanzspritze von der Leader-Aktionsgruppe des Landkreises in Höhe von fast 123 000 Euro. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurde der Bescheid am Donnerstag den Ehrenamtlichen an der Bootshütte überreicht.

123 000 Euro Leader-Förderung für Wasserwacht Kochel

Die neue Hütte soll etwas größer werden als die Jetzige, die sehr beengt ist. In dem Neubau, der an gleicher Stelle entsteht, werden auch ein beheizbarer Wach- und Sanitätsraum sein, denn bislang gab es für die Diensthabenden weder einen Aufenthaltsraum noch einen Platz, um Patienten zu versorgen. Außerdem wird ein Bootsraum mit einer Slipanlage errichtet, die den stärker werdenden wechselnden Wasserständen gerecht wird. „Mit der neuen Slipanlage wird das Einsetzen des Motorrettungsbootes sowohl bei Hoch- als auch bei Niedrigwasser erheblich einfacher“, sagte der Wasserwacht-Vorstand Toni Simmeth.

Erfreulich hohe Mitgliederzahlen bei Wasserwachts-Ortsgruppe in Kochel

Simmeth ließ die Geschichte der Wasserwacht kurz Revue passieren. Sie zeigte, wie dringend erforderlich der Neubau ist. „Ohne das Geld von Leader könnten wir ihn nicht verwirklichen“, dankte Simmeth den zahlreichen Anwesenden der Aktionsgruppe. „Es ist unsere einzige Chance, und wir sind froh, sie nutzen zu können.“ „Kochel hat eine aufstrebende Ortsgruppe, und sie soll auch weiter wachsen“, sagte Kreis-Wasserwacht-Chef Heinz Eger angesichts der erfreulich hohen Mitgliederzahlen. Im Jugendbereich gebe es sogar eine Warteliste.

Bürgermeister Thomas Holz, auch stellvertretender Geschäftsführer des Kreis-BRK, freute sich, dass es erneut eine Leader-Zusage für ein Projekt in Kochel gibt. Wie im vergangenen Sommer berichtet, bezuschusst das Programm auch den Bau der kombinierten Berg- und Wasserrettungsstation am Kochelsee. Die Wasserwacht braucht jedoch weiterhin eine Bootshütte. Holz kam auch auf die SEG (Schnelle Einsatzgruppe) zu sprechen, die regional für Einsätze angefordert wird. Mit dem Neubau soll heuer im Herbst, nach Ende der Badesaison, begonnen werden. Noch immer klafft jedoch eine Finanzierungslücke. Die Wasserwacht wird weiterhin Aktionen durchführen, um Spenden zu sammeln, etwa bald wieder beim Ufermarkt in Kochel.

Spenden

Wer die Wasserwacht Kochel unterstützen will, kann auf dieses Konto des BRK einzahlen – wichtig ist die Angabe des Verwendungszwecks: „Neubau Wachstation Wasserwacht Kochel“. BRK Kreisverband Bad Tölz-Wolfratshausen, IBAN: DE 13700 54306 000 000 1222; BIC: BYLADEM 1 WOR

