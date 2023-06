Über 300 Unterschriften gegen Wikingerdorf „Flake“ am Walchensee

Von: Christiane Mühlbauer

Das Filmkulissendorf „Flake“ kann derzeit aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden. © privat

Das Filmkulissendorf „Flake“ am Walchensee ist marode und darf derzeit nicht betreten werden. Die Gemeinde Kochel erwägt eine Sanierung. Nun regt sich Widerstand in der Bevölkerung: Zahlreiche Walchenseer wollen keinen Erhalt, sondern lieber wieder eine Badewiese.

Walchensee – In einem offenen Brief an Bürgermeister Thomas Holz fordern über 300 Bürger in Walchensee, dass das Filmkulissendorf „Flake“ nicht wie geplant saniert, sondern wieder ein Badeplatz wird. Die Forderungen wurden am Freitag der Gemeinde sowie den Gemeinderäten zugesandt, und zwar zusammen mit 318 Unterschriften. Eine Kopie ging auch an den Tölzer Forstbetrieb, der das Grundstück für den Freistaat Bayern bewirtschaftet und an die Gemeinde verpachtet hat.

Wie berichtet, ist „Flake“ seit Monaten geschlossen, weil der TÜV bei einer Prüfung der Verkehrssicherheitspflicht einige Mängel festgestellt hat, unter anderem geht es um die Standsicherheit der Hütten. Derzeit laufen Untersuchungen, was eine Sanierung kosten würde. Die Gemeinde hat in den Haushaltsplan dafür 150 000 Euro eingestellt.

Hütten im Dorf schon seit längerer Zeit Gesprächsthema

Doch nun regt sich in der Bevölkerung Widerstand. Sieben Bürger, unter ihnen die beiden Walchenseer Gemeinderäte Reinhard Dollrieß und Frank Sommerschuh von den Freien Wählern, haben in den vergangenen Tagen Unterschriften gesammelt. Von 334 Befragten hätten auf Anhieb 318 unterschrieben, berichtet Sprecherin Julia Schuster. Angesprochen habe man Erst- und Zweitwohnungsbesitzer. Schuster, die als Sprecherin der Gruppe agiert, berichtet, dass das Filmkulissendorf und dessen Zukunft schon länger Gesprächsthema in der Bevölkerung seien. „Mit so einer großen Resonanz auf unsere Aktion hätten wir nicht gerechnet“, sagt Schuster.

Haben die Unterschriften gesammelt: (v. li.) Georg Willibald, Alois Grünwald, die beiden Gemeinderäte Frank Sommerschuh und Reinhard Dollrieß, Julia Schuster, Michael Dollrieß und Lisa Grünwald. © privat

„Kostbarer Uferstreifen“

Auf der Unterschriftenliste wird gefordert, den „kostbaren Uferstreifen“ zu renaturieren, damit „diese wertvolle Fläche wieder ein Badeplatz für Erholungssuchende und Familien wird“. Mit den geplanten 150 000 Euro könnte man stattdessen zum Beispiel Bäume pflanzen, Sitzbänke aufstellen „und eine erhebliche Summe von Steuergeldern einsparen“, heißt es. Auch Tor und Zäune, sagt Schuster, sollten entfernt werden, denn das Filmkulissendorf liege genau zwischen Badewiese und Wasserwachtstation. „Jetzt, wo eine Sanierung ansteht, ist genau der richtige Zeitpunkt, um darüber eine Diskussion anzustoßen“, sagt Schuster.

Verkehrsverein hat schon eigenes Konzept erstellt

Überrascht von der Aktion und der Vorgehensweise zeigt sich Klaus Melf, Vorsitzender des Walchenseer Verkehrsvereins. Er berichtet, dass im Frühjahr vonseiten des Vereins ein Konzept für die Entwicklung von „Flake“ erstellt wurde. Auch der Verein sei dagegen, 150 000 Euro für die Sanierung auszugeben. „Wir möchten aber weiterhin eine touristische Nutzung“, sagt Melf. Die Idee sei, ein bis zwei Hütten zu sanieren, die anderen aber abzubauen, um wieder einen größeren Badebereich zu haben. Die Infotafeln zu den Filmen, die Schnitzwerke und das Eingangstor könnte man als Schmuckwerk beibehalten.

Derzeit bestehe jedenfalls ein „Ungleichgewicht zwischen angebotenen Parkplätzen und vorhandenen Badeplätzen“, heißt es in dem Konzept. Der Verein stellt darin auch die Idee einer „Familienbadewiese“ vor: Spielbereich mit kniehohem Wasser, leichter Seezugang, eine der Hütten als Umkleidekabine und ein, wenn möglich, barrierefreier Zugang ins Wasser. Das Konzept, sagt Melf, sei am 7. März Bürgermeister Thomas Holz gegeben worden. Im Vorfeld hätten es auch jene Bürger gesehen, die jetzt die Aktion gestartet hätten.

„Wollen keine Konfrontation“

Deren Sprecherin Julia Schuster erwidert, man wolle keine Konfrontation mit dem Verkehrsverein. Allerdings hätte Melf, als er vor einigen Wochen öffentlich zur Zukunft von „Flake“ befragt worden war, dieses Konzept mit keinem Wort erwähnt. „Unser Wunsch ist, dass die Bürger alle Informationen dazu haben. Denn jetzt ist der Zeitpunkt, um über ,Flake‘ zu entscheiden“, so Schuster.

Gemeinderatssitzung vermutlich am 4. Juli

Für die Gemeinde nimmt Zweiter Bürgermeister Thomas Eberl Stellung. Zwar seien 150 000 Euro in den Haushalt eingestellt, das sei aber „eine reine Haushaltsposition“. Derzeit prüfe die Verwaltung die eingegangenen Unterlagen zur Sanierung. In der nächsten Gemeinderatssitzung, geplant am 4. Juli, sollen diese sowie der offene Brief behandelt werden. „Dann wird der Gemeinderat entscheiden, wie es weitergeht.“

Gelassen betrachtet man die Sache bei den Bayerischen Staatsforsten. „Das Grundstück wurde 2009 für diese Zwecke an die Gemeinde verpachtet“, sagt Rudolf Plochmann, Chef des Tölzer Forstbetriebs. „Wir betrachten die Zukunft des Kulissendorfs als Angelegenheit der Gemeinde Kochel und mischen uns nicht ein.“

