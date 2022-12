Franz-Marc-Museum in Kochel will Neubau im Sommer 2023 einweihen

Kunst und Kultur

Von Christiane Mühlbauer

Das Franz-Marc-Museum in Kochel wächst. Im neuen Jahr gibt es im Museum zwei besondere Ausstellungen sowie eine weitere Skulptur im Park.

Kochel am See – Das Franz-Marc-Museum in Kochel wächst: Hinter dem Ausstellungsgebäude entsteht gerade ein Neubau. Er soll mehrere Funktionen erfüllen: Zum einen wird der Platz für die museumspädagogischen Angebote vergrößert, zum anderen gibt es dann Platz für die Restaurierungswerkstatt samt Depot- und Aufbewahrungsräumen. Auch die Gastronomie kann einen Lagerraum nutzen.

Skulptur von Norbert Kricke soll Park des Marc-Museums aufwerten

Die Arbeiten liegen im Prinzip im Zeitplan, wie Museumsdirektorin Cathrin Klingsöhr-Leroy berichtet. Die Einweihung sei für Sommer geplant. „Ich hoffe, es klappt im Juli.“ Das museumspädagogische Angebot werde kontinuierlich gut nachfragt, sagt die Leiterin. In dem neuen Gebäude gibt es dann auch eine große Terrasse, die genutzt werden kann.

In Zusammenhang mit dem neuen Gebäude soll auch der Park hinter dem Museum aufgewertet werden. Die Mitarbeiterparkplätze werden ein Stück verlegt, damit der Park ein einheitliches Ganzes wird. Zudem soll er um eine weitere Skulptur, diesmal von Bildhauer Norbert Kricke, erweitert werden. Sie wird neun Meter hoch sein, „also sehr raumgreifend“, sagt Klingsöhr. Vor Kurzem gab es im Museum einen Vortrag über die Arbeit Krickes, und Klingsöhr plant im Herbst 2023 eine Ausstellung über den 1984 gestorbenen Bildhauer.

Sein Schaffen ist mit der Sammlung des Museums beziehungsweise mit den Galeristen Etta und Otto Stangl verknüpft. In ihrer Galerie fand er damals in München ein Forum wie eben auch Franz Marc.

Ausstellung mit Postkarten von Franz Marc und Paul Klee

Kunstliebhaber dürfen sich 2023 wieder auf besondere Ausstellungen im Museum freuen. Klingsöhr-Leroy arbeitet derzeit an einer Schau, die die Postkarten, die sich Franz Marc und Paul Klee schrieben, in den Mittelpunkt stellt. Das Museum hatte vor Kurzem zwölf weitere Postkarten erworben. Die Kunsthistorikerin will mit der Ausstellung auch die Kulturgeschichte der Postkarten thematisieren. Diese wurden in Deutschland nämlich erst 1870 erlaubt und gerieten dann sehr schnell in Mode. Zuvor waren sie mit Verweis auf das Briefgeheimnis verboten.

Schnell wurden sie dann aber zu einem Kommunikationsmittel, mit dem sich aufgrund der Bilder sehr viel sagen ließ: Man konnte zum Beispiel Kritik an den damaligen Lebensverhältnissen oder den Regierenden üben, berichtet die Kunsthistorikerin. Sie will die besondere Kommunikation zwischen Klee und Marc herausarbeiten. „Was aus heutiger Sicht zudem sehr beeindruckend ist, ist die Tatsache, wie schnell diese Karten immer an den Empfänger zugestellt worden sind, auch hier auf dem Land“, sagt Klingsöhr-Leroy.

Im Sommer stehen im Kochler Museum Elisabeth und August Macke im Mittelpunkt

Diese Ausstellung startet am 12. März des kommenden Jahres. Im Sommer dreht sich dann alles um Elisabeth und August Macke. Cathrin Klingsöhr-Leroy freut sich auf besondere Leihgaben aus dem Landesmuseum Münster, wo diese Ausstellung im Jahr 2021 zu sehen war. Es geht vor allem darum, wie sich Elisabeth Macke ihr Leben lang unermüdlich um den Erhalt ihres im Ersten Weltkrieg gefallenen Mannes gekümmert hat.

Klingsöhr-Leroy hofft, dass beide Ausstellungen Publikumsmagneten werden. In diesem Jahr blieb die Zahl der Besucher leider hinter den Erwartungen zurück. Statt den erwarteten 50.000 Gästen waren es nur rund 40.000, bedauert die Leiterin.

