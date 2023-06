Ausstellung im Franz-Marc-Museum beleuchtet Schicksalswege zweier Künstler-Frauen

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Franz und Maria Marc zogen 1914 nach Ried. Dort lebte Maria Marc bis zu ihrem Tod 1955. Diese Aufnahme entstand 1908 in Lenggries. © Deutsches Kunstarchiv

Sie waren mehr als nur die Frauen an der Seite großer Künstler. Das Franz-Marc-Museum in Kochel bringt den Besuchern jetzt Maria Marc und Elisabeth Macke näher.

Kochel am See/Ried – Mit einer besonderen Ausstellung über das Ehepaar August und Elisabeth Macke wartet das Franz-Marc-Museum in Kochel in diesem Sommer auf. Es handelt sich um eine Kooperation mit dem LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster. Die Finanzierung durch die „Franz Dieter und Michaela Kaldewei Kulturstiftung“ macht es möglich, dass die Schau auch nach Kochel kommt und um einige Aspekte erweitert wird, nämlich mit dem Schwerpunkt der Bildnisse, die August Macke von seiner Frau malte und zeichnete. Außerdem geht es um die Beziehung zu Franz und Maria Marc. Die Paare waren nicht nur eng befreundet, sondern die Frauen verband auch ein ähnliches Schicksal.

Witwen verwalteten Nachlass von August Macke und Franz Marc

August Macke und Franz Marc gehörten beide zur Künstlergruppe des Blauen Reiters. Die beiden Maler fielen im Ersten Weltkrieg. Macke starb 1914, Marc 1916. Als die Nachricht vom Tod Franz Marcs kam, befand sich Maria Marc gerade bei Elisabeth Macke und deren kleinen Söhnen in Bonn.

Die Freundschaft der beiden Paare hatte 1910 am Tegernsee begonnen, wo die Mackes, gerade frisch vermählt, einige Monate verweilten. Franz Marc wurde der Pate von Walter Macke, der dort geboren wurde. In den Jahren bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs korrespondierten die Vier mannigfaltig oder trafen sich zum Austausch, häufig im Haus von Gabriele Münter in Murnau. Nach dem Tod ihrer Ehemänner wurden die beiden Witwen zu Verwalterinnen des Nachlasses. Die Art und Weise, wie sie dabei vorgingen, war sehr unterschiedlich, jedoch jeweils sehr erfolgreich.

Franz-Marc-Museum in Kochel beleuchtet Rolle von Elisabeth Macke

In der neuen Ausstellung im Marc-Museum erfährt der Besucher zuerst einmal viel über die Beziehung von August und Elisabeth Macke. Die beiden lernten sich als Jugendliche kennen. Elisabeth war für ihren Mann Muse und Modell. Es gibt über 200 Bildnisse. „In ihnen sieht man auch die künstlerische Entwicklung von August Macke“, sagt Diana Oesterle. Die Kunsthistorikerin, ehemals Leiterin des Museums in Penzberg mit der Sammlung Campendonk, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Ludwig-Maximilians-Universität und kuratiert die neue Zusammenstellung der Macke-Ausstellung in Kochel.

„Die Rolle, die Elisabeth für den künstlerischen Werdegang jenseits der Muse und des Modells spielte, wurde bislang kaum beachtet“, sagt Cathrin Klingsöhr-Leroy, die Leiterin des Franz-Marc-Museums. Elisabeth Macke sei eine begabte Netzwerkerin gewesen, selbst künstlerisch aktiv und später eine kluge Nachlassverwalterin.

August Macke und Frau Elisabeth mit ihren Söhnen Walter und Wolfgang. Das Bild entstand 1913 in Bonn. Franz Marc war Walters Pate. © August Macke Haus

Die Ausstellung aus Münster wird im Kochler Museum um einige Werke aus dessen Bestand sowie durch neue Leihgaben ergänzt. So kommt zum Beispiel ein bedeutendes Bild aus dem Lenbachhaus (Elisabeth Macke porträtiert mit Äpfeln aus dem Jahr 1909) sowie der 1912 entstandene Entwurf für das Gemälde eines Wandteppichs, der heute im Bundeskanzleramt hängt.

Elisabeth Macke und Maria Marc standen zeitlebens in Verbindung

Ein neuer Aspekt der Ausstellung ist die Art und Weise, wie Maria Marc und Elisabeth Macke nach dem Tod ihrer Männer den Nachlass verwalteten. „Für beide Frauen war der Verlust ihres Partners ein einschneidendes Erlebnis, das ihr Leben von Grund auf veränderte“, schreibt Klingsöhr-Leroy im Katalog zur Ausstellung. „Beiden war klar, dass sie eine Erbschaft antraten, die ihnen die Verpflichtung auferlegte, das Andenken August Mackes und Franz Marcs zu pflegen und mit den hinterlassenen Werken verantwortungsvoll umzugehen.“ Dank eines guten Netzwerkes und umsichtiger Entscheidungen ist es ihnen gelungen, die Werke, die in der Nazi-Zeit als „entartet“ galten, zu bewahren und für die Nachwelt zu sichern. Die beiden Frauen standen zeitlebens in Verbindung. Als Elisabeth, die zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes wieder geheiratet und drei weitere Kinder bekommen hatte, 1943 vor dem Bombenhagel in Berlin fliehen musste, kam sie für einige Zeit bei Maria Marc in Ried unter.

Die beiden Frauen verband auch das Interesse, handwerklich-künstlerisch zu arbeiten, zum Beispiel im Bereich der Stickerei und Weberei. Während es für die aus wohlhabenden Kreisen stammende Elisabeth Erdmann-Macke nicht zwingend für den Lebensunterhalt erforderlich war, war der finanzielle Aspekt für Maria Marc jedoch essenziell. Maria Marc starb 1955, Elisabeth Erdmann-Macke 1978.

Weitere Infos

Die Ausstellung mit dem Titel „August und Elisabeth Macke: Der Maler und die Managerin“ wird am Sonntag, 11. Juni, eröffnet und dauert bis 17. September. Eine Verlängerung wird es nicht geben. Begleitende Veranstaltungen: Am 11. Juli findet ein Online-Vortrag statt, in dem die Kuratorinnen aus Münster über die Materialforschung am Werk August Mackes sprechen, und am 15. Juli gibt es eine Lesung aus Briefen der Familie Macke.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.