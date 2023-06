Frontalzusammenstoß am Kesselberg: Mehrere Verletzte

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Zahlreiche Einsatzkräfte waren nach dem Frontalzusammenstoß am Kesselberg im Einsatz. © FFW Kochel

Zu einem Frontalzusammenstoß kam es am Montagabend am Kesselberg. Dieses Mal waren keine Motorräder beteiligt, sondern ein Tesla und ein Klein-Lkw.

Kochel am See - Erneut mussten die Rettungskräfte am Montag zum Kesselberg ausrücken. Nach der Kollision von zwei Motorradfahrern am Sonntagmittag (wir berichteten), kam es am Montagabend zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Tesla und einem kleinen Lkw Daimler-Chrysler. Mehrere Personen wurden verletzt.

Daimler-Chrysler gerät aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn

Ein 57-jähriger Fahrer aus Kochel war gegen 18 Uhr auf der B11 bergaufwärts Richtung Walchensee unterwegs. Nach der Linkskurve Höhe Helmer Hütte kam er aus noch nicht geklärter Ursache mit seinem Daimler-Chrysler auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen einen entgegenkommenden Tesla, den ein 29-Jähriger aus Kirchdorf steuerte.

Vier Verletzte im Tesla

Während der Verursacher unverletzt blieb, trugen im Tesla alle vier Insassen leichte Blessuren davon und mussten mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Am Daimler entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro, am Tesla in Höhe von circa 30 000 Euro.

Bergstrecke der B11 muss eine Stunde voll gesperrt werden

An Rettungskräften bestehend aus Rettungsdienst, Notarzt, Wasserwacht und Freiwilliger Feuerwehr Kochel waren insgesamt 11 Helfer vor Ort. Die Feuerwehr kümmerte sich unter anderem darum, den elektrisch betriebenen Tesla stromlos zu schalten, den Brandschutz sicherzustellen und eine Vollsperre einzurichten. Die B11 war eine Stunde komplett gesperrt.

