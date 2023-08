Bahn-Sperrung und keine Busse im Loisachtal: „Für das Ansehen der ganzen Region schädlich“

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Ein Bus des Schienenersatzverkehrs am Kochler Bahnhof. Allerdings fallen immer wieder Busse aus oder es kommt zu Fahrplanänderungen. „Das Schlimmste ist, dass das der Bahn alles vollkommen egal ist“, sagt zum Beispiel Björn Koalick, Leiter der Jugendherberge Don Bosco am Kloster Benediktbeuern. © Steppan

Wegen der Bauarbeiten der Deutschen Bahn gibt es auf der Strecke der Kochelseebahn seit Monaten Ersatzverkehr mit Bussen. Dieser funktioniert oft jedoch nicht. Die Probleme der Betroffenen sind riesig, der Frust ist sehr groß. Immer wieder müssen Reisende zwei Stunden und länger warten.

Kochel am See/Benediktbeuern – Stark unter der Situation leiden die Gruppen, zumeist Schüler, die ins Kloster Benediktbeuern reisen. Wie Björn Koalick, Leiter der Jugendherberge Don Bosco berichtet, kommen pro Woche 14 bis 18 Schulklassen aufs Klostergelände. „Die Gruppen fahren am Abreisetag teilweise zwei bis drei Stunden früher los, um den Anschluss in München zu bekommen“, berichtet Koalick. Das Problem sei, dass die Klassen in den Bussen teilweise gar nicht oder nur zum Teil mitgenommen würden. Anmelden könne man sie leider nicht. „Deutschlandtickets oder Regionalverbundtickets gelten nicht für eine Anmeldung als Gruppe“, schildert Koalick.

Kochelseebahn: Ob man weiterkommt, ist ein „Lotteriespiel“

Gerade in den Sommermonaten sei die Jugendherberge voll ausgelastet. Die Gäste hätten im Vorfeld auch Aktivitäten gebucht, etwa eine Kanutour auf dem Kochelsee oder einen Ausflug in die Bavaria-Filmstudios nach München. Es sei aber ein „Lotteriespiel“, ob man nach München oder Kochel komme. „Natürlich weichen wir auf Aktivitäten vor Ort aus, aber bei 160 Jugendlichen pro Woche können wir das mit unserem Personal gar nicht stemmen“, sagt Koalick.

Manchmal würden die Gruppen zwei Stunden auf den Bus warten und dann doch nicht mitgenommen. „Da ist der Ärger groß.“ Es passiere auch, dass die Gruppen stark verspätet von ihren Aktivitäten zurückkommen, so dass sie in der Jugendherberge das Abendessen versäumen würden. „Da macht sich dann schlechte Stimmung breit, die sich auf uns überträgt, und wir werden dafür verantwortlich gemacht.“ Wegen der Probleme hätten Gruppen schon storniert beziehungsweise mitgeteilt, dass sie nicht mehr wiederkommen. „Wir haben Sorge, dass sich das weiter negativ auf die Buchungen auswirkt“, so Koalick. Man versuche, die Gruppen zu besänftigen, in dem man zum Beispiel Rabatte anbiete. „Und das, obwohl wir als Haus gar nichts dafür können.“

Bahnsperrung und keine Busse - „Der Bahn ist das alles vollkommen egal“

Grundsätzlich, sagt Koalick, sei es ja gut, dass die Bahn die Strecke saniere. Aber dass es mit den Bussen derartige Probleme gebe, sei nicht hinnehmbar. „Das Schlimmste ist, dass das der Bahn alles vollkommen egal ist“, sagt Koalick. Der ganze Schienenersatzverkehr (SEV) wirke „planlos und willkürlich“, sagt der Jugendherbergsleiter. „Wir würden gerne kooperieren und die Gruppen anmelden zur besseren Planbarkeit. Aber wenn dies nicht gestattet wird oder nicht gewollt ist, was sollen wir da noch machen“, fragt Koalick resigniert. „Wir fühlen uns allein gelassen.“

Das Kloster arbeite auch mit Busunternehmen zusammen, „die uns viel unterstützen. „Aber sie können nicht alles abfangen“, so Koalick. Man hätte auch schon überregional angefragt und nach Lösungen gesucht. „Aber teilweise hat die Bahn alle Busse geblockt oder wir sprechen von Preisen, die für uns nicht mehr wirtschaftlich sind.“

ZUK Benediktbeuern: „Enorme Unzufriedenheit“ bei Gästen

Ähnliches berichtet Benedikt Hartmann, Geschäftsführer des Zentrums für Umwelt und Kultur (ZUK) am Kloster Benediktbeuern. „Wir spüren bei unseren Gästen eine enorme Unzufriedenheit.“ Das ZUK werbe ja damit, nachhaltig zu leben und mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Das könne man aber momentan nur schwer vermitteln. Auch Hartmann kritisiert das Verhalten der Bahn. Dort sollte man „auch an die Kunden denken, wenn es mal nicht um die Erhöhung der Ticketpreise geht“, macht er seinem Ärger Luft.

Pendler massiv betroffen

Auch in der Benediktbeurer Gäste-Info bekommen die Mitarbeiter viel Frust ab. „Wir sind immer wieder damit beschäftigt, für Urlauber Verbindungen rauszusuchen“, berichtet Leiterin Sabine Rauscher. Mittlerweile empfehle man oft, Richtung München mit dem Bus nach Tölz zu fahren und dort die BRB zu nehmen. Dass der SEV kurzfristig immer wieder ausfalle, sei „verwirrend und unerfreulich“, sagt Rauscher. „Es trifft ja nicht nur Urlauber, sondern auch Pendler.“ Rauscher beschreibt die Gesamtsituation als „irre und echt schwierig“. Ein Problem sei auch, dass der Bus nicht am Benediktbeurer Bahnhof halte, sondern an der B11. Nicht alle Tagesausflügler würden das wissen. Es komme immer wieder vor, dass diese dann in der Gäste-Info ihrem Unmut freien Lauf lassen würden. „Und wir haben dann die Aufgabe, sie wieder zu beruhigen“, seufzt Rauscher.

Auch sie hat Verständnis dafür, dass die Bahn die Strecke saniert. „Es wäre fatal, wenn man nicht in die Infrastruktur investieren würde“, sagt sie. „Aber so, wie es mit den Bussen läuft, ist es echt ein Problem.“

Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Reisende werden gegenüber TI-Mitarbeiterinnen aggressiv

Gleiche Erfahrungen macht man in der Tourist-Info in Kochel. „Das Unverständnis und auch teilweise die Aggressivität gegenüber den Mitarbeiterinnen in der Tourist-Info nehmen zu“, berichtet Bürgermeister Thomas Holz. Ein Einsehen, dass die Situation nicht zu ändern und die Baustelle notwendig sei, „ist leider nicht oft zu registrieren“, so Holz. „Die Kolleginnen bekommen täglich Beschwerden und verbringen viel Zeit damit, Gästen zu erklären, wie und wann sie weiterkommen.“

Viele Bahn-Gäste „kommen ziemlich erschöpft an“, berichtet Holz. Ein Problem sei auch, dass der Informationsfluss von Seiten der Bahn „zäh“ sei: Bei einer geplanten Umstellung würden die SEV-Pläne relativ kurzfristig in den Tourist-Infos ankommen. „Und die jüngste Fahrplanumstellung wurde kurzerhand verschoben“, so Holz. „Das ist sowohl für Gäste als auch für Einheimische schwierig.“

Dreimal umsteigen auf dem Weg nach München: „Das ist mit Koffern sehr mühsam“

Nicht selten würden jetzt die Gäste über Bad Tölz fahren, so Holz. Manche würden aber auch bei dem Versuch, die schnellste Route zu wählen, mangels Ortskenntnis über Murnau fahren. „Das ist aber nicht immer hilfreich, denn auch auf diesen Linien gibt es Änderungen, und die Anbindung von Murnau und Kochel ist teils mit längeren Wartezeiten verbunden.“ Aktuell müsse man dreimal umsteigen, wenn man von Kochel nach München fahre. „Für Gäste mit Koffern ist das sehr mühsam.“

Anreise gleicht einer Odyssee

Holz fürchtet negative Auswirkungen auf das Image von Kochel und Walchensee. „Es ist für das Ansehen der gesamten Region schädlich, wenn die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln eher zu einer Odyssee wird als zu einer ernsthaften Alternative zum Auto“, sagt der Bürgermeister. Denn eigentlich sollten ja mit der neuen Bustaktung nach Walchensee viele Reisemöglichkeiten mit dem öffentlichen Nahverkehr für die Gäste verbessert werden.

Auch Holz weiß, wie wichtig die Baumaßnahmen für die Kochelseebahn sind. Aber dass gerade jetzt, wo man viele Maßnahmen für öffentliche Verkehrsmittel umgesetzt habe, etwa Fahrplananpassungen und Taktverdichtungen, der Schienenersatzverkehr zum Einsatz komme und nicht funktioniere, sei „ärgerlich“, sagt der Bürgermeister. „Das ist alles andere als eine Werbung für die öffentlichen Verkehrsmittel.“

Immer einen Besuch wert: Die neun charmantesten Altstädte in Bayern Fotostrecke ansehen

Deutsche Bahn: „Wir arbeiten mit Hochdruck“

Die Bahn hatte vergangene Woche erklärt, dass „kurzfristige Krankmeldungen sowie nur eingeschränkt verfügbare Fahrzeuge“ der Grund für den Ausfall der Ersatzbusse seien. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, alle Reisenden pünktlich ans Ziel bringen zu können.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.