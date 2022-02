Kochel am See: Schneemangel bringt Ötzlifte in Bedrängnis

Viel Gras, wenig Schnee: Bei den Ötzliften am Rabenkopf bleiben derzeit die Skifahrer aus. „Es reicht zum Rumrutschen für Kinder“ Einziger familiär betriebener Skilift im Loisachtal. © Pröhl

Für die Ötzlifte ist es nun der dritte Winter in Folge, der weitgehend ausfällt. Die finanzielle Lage ist daher angespannt.

Kochel am See – Mit Schnee- und daraus folgendem Besuchermangel haben bereits seit Längerem die Ötzlifte am Rabenkopf zwischen Benediktbeuern und Kochel am See zu kämpfen. So können die drei seit 1969 bestehenden Anlagen, die in den vergangenen Jahren für viel Geld überholt und modernisiert wurden, kaum oder gar nicht genutzt werden. Dies führt dem Betreiber und technischen Betriebsleiter Michael Krinner zufolge langsam aber sicher zu einer angespannten finanziellen Situation.

„Skisaison hatten wir bisher gar keine. Es gibt zu wenig Schnee, es bleibt nichts liegen“, bilanziert der technische Betriebsleiter. „Wir hatten bisher noch keinen einzigen Skitag.“ Krinner ist einer der vier Hauptbetreiber der Skilifte, die sonst im regulären Betrieb während der Skisaison mittwochs, freitags und an Wochenenden geöffnet haben, in Ferienzeiten auch täglich. „Es liegt ein bisschen was da, das reicht zum Rumrutschen für Kinder, aber als Unterlage für Skifahrer taugt das einfach nicht.“

Erst Corona dann zu wenig Schnee

Für die Ötzlifte sei es bereits der dritte Winter in Folge, der weitgehend ausfalle. Vergangenes Jahr sei der Skibetrieb durch die Corona-Auflagen nahezu lahmgelegt worden, im Jahr zuvor sei es „nur Frühling“ gewesen, wie Krinner sagt. Auch das „Ötzstüberl“, in dem man sich mit einem Imbiss sowie Kaffee und Kuchen stärken kann, sei ja nur geöffnet, wenn der Skibetrieb läuft – und leide dementsprechend ebenso unter der momentanen Lage.

Es sei derzeit eine trostlose Situation. Dabei hatte man sich von Seiten der Betreiber so viel Mühe gegeben und kräftig in die Lifte investiert. „Wir haben immer wieder was hineingerichtet. Das muss man auch. Vor zwei Jahren haben wir zum Beispiel ein neues Seil auf den Kinderlift machen lassen. Das war eine Auflage vom TÜV“, erläutert Krinner. Den großen Investitionen der vergangenen Jahre steht nun der Umsatzausfall dreier Winter gegenüber. Mit Kindern, die mit ihren Eltern und Schlitten oder Bobs kommen, verdiene man eben kein Geld, denn das sei „freier Zugang zur Natur“, so der Betreiber.

Einziger familiär betriebener Skilift im Loisachtal

Die Bedeutung der Ötzlifte für die einheimische Bevölkerung steht außer Frage. Sie erfreuen sich normalerweise großer Beliebtheit, gerade bei Familien mit Kindern, wie auch Krinner weiß: „Das ist der einzige Lift, der kurzfristig zu erreichen ist, wo man Kinder auch mal abgeben kann.“ Um den einzigen familiär betriebenen Skilift im Loisachtal zu erhalten, müsse man sich als Betreiber nun Gedanken machen, wie dies am besten zu bewerkstelligen sei: „Wir müssen uns zusammensetzen nach Fasching und darüber reden, wie es weitergeht.“ Man könnte beispielsweise eine Spendenaktion andenken, denn die finanzielle Lage sei wirklich „angespannt“ und „der Girokontobestand fast aufgebraucht“. Bisher könne man die laufenden Kosten gerade noch so decken. Da die Skilifte in Form einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) betrieben werden, stehe derzeit auch im Raum, dass die vier Betreiber das nötige Geld privat vorstrecken.

