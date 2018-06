Geburtstagsfest am Sonntag: Eintritt frei

Mit besonderen Aktionen wird am Sonntagnachmittag das zehnjährige Bestehen des „neuen“ Franz-Marc-Museums gefeiert. Ab 15 Uhr ist der Eintritt frei, und die Besucher haben die Möglichkeit, die neue Sonderausstellung „Lektüre“ zu besichtigen.

Kochel am See– 32 Sonderausstellungen und mehr als 700 000 Besucher – das ist die stolze Bilanz des Franz-Marc-Museums, seit der Erweiterungsbau im Juni 2008 eingeweiht wurde. Dem Museum sei es gelungen, aufgrund der qualitativ hochrangigen Sammlung und dem besonderen Konzept in der Museumslandschaft wahrgenommen zu werden, freute sich Leiterin Cathrin Klingsöhr-Leroy beim Rundgang für die Fachpresse durch die neue Sonderausstellung am Freitagvormittag. Für diese Schau hat Klingsöhr-Leroy unter anderem Bilder vom Städel Museum in Frankfurt und dem Kunstmuseum Bonn als Leihgaben bekommen – „aufgrund der hervorragenden Zusammenarbeit“, wie sie betonte.

Was die Sonderausstellung mit dem Titel „Lektüre“ zeigt, verrät der Untertitel: „Bilder vom Lesen – Vom Lesen der Bilder“. Zu sehen sind 90 Werke, unter anderem von Picasso, Kirchner, Klee, Macke, Liebermann und natürlich Marc. „Die ,Lesende Frau im Grünen‘ und ,Zwei Frauen am Berg‘ gehören zu den Lieblingsbildern unserer Besucher“, sagte Klingsöhr-Leroy.

Es sei schon lange ihr Wunsch gewesen, eine Ausstellung zu zeigen, in der sich alles ums Thema Lesen drehen, sagte die Direktorin und fragte schmunzelnd: „Denn warum malen denn Künstler eigentlich Lesende? Das ist doch eigentlich ein unpraktisches Motiv“, sagte sie. „Denn die Personen schauen weg, sie blicken ins Buch.“ Dennoch liege in solchen Bildern etwas Zauberhaftes – die Malerei stelle das Alter Ego des Lesenden dar, also das andere Ich. „Lesen heißt kreativ sein“, sagte Klingsöhr-Leroy. Beim Lesen entstehe eine „ganz eigene Welt“.

Passend zum Thema, hat Klingsöhr-Leroy neben die Bilder zahlreiche Texte gestellt, etwa Auszüge aus Ingeborg Bachmanns „Malina“ oder Marcel Prousts „Sur la lecture“ („Tage des Lesens“). Als weitere Besonderheit dieser Jubiläumsschau kann das Kochler Museum das Originalmanuskript von Prousts „Sur la lecture“ zeigen, ein Schulheft, in dem der Schriftsteller diesen Essay festhielt. Dieser faszinierende Text, sagte Klingsöhr-Leroy, habe ihr grundsätzlich den Anstoß gegeben, die Ausstellung ins Leben zu rufen.

Die Sonderausstellung wird am Sonntag eröffnet. Im Vorfeld hatte das Museumsteam unerwartet Trubel: Denn als am Montag ein starker Gewitterregen über Kochel niederging (wir berichteten), war man just beim Entladen einiger wichtiger Bilder. „Da mussten wir natürlich warten, bis das Unwetter vorüber war.“ Sie sei, sagte Klingsöhr-Leroy, ihren Mitarbeitern sehr dankbar, dass sie alle mit Herzblut für das Haus arbeiten würden. Das Unwetter abzuwarten und bis lange in den Abend hinein zu arbeiten, sei für „alle eine Selbstverständlichkeit gewesen“. Das Museum beschäftigt zwölf Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit.

Klingsöhr-Leroy freut sich, wenn am Sonntag viele Gäste kommen, um die neue Schau zu besuchen und mit dem „neuen“ Museum das zehnjährige Bestehen zu feiern (Programm siehe Kasten). Rund um die Jubiläumsausstellung gibt es zahlreiche zusätzliche Veranstaltungen, Lesungen und Kooperationen: etwa einen besonderen Audioguide mit Schauspielern des Residenztheaters, einen Abend im Literaturhaus München zum Thema Lesen sowie ein Kinderprogramm, das sich mit Büchern beschäftigt. Die Sonderausstellung „Lektüre“ dauert bis zum 23. September.