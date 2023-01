Gedankenspiele um Rathaus-Chefposten in Kochel

Von: Christiane Mühlbauer

Chefpostenwechsel im Rathaus? Sollte Thomas Holz im Oktober für die CSU in den Landtag gewählt werden, braucht Kochel einen neuen Bürgermeister. © arp

In Kochel könnte Ende des Jahres die Neuwahl des Bürgermeisters bevorstehen, sollte Rathaus-Chef Thomas Holz im Oktober für die CSU in den Landtag gewählt werden. Wer könnte ihn dann beerben? Die Fraktionen im Gemeinderat halten sich zwar noch bedeckt, aber erste Entscheidungen stehen schon fest.

Kochel am See – Anfang Dezember 2022 wurde Kochels Bürgermeister Thomas Holz von der CSU für den Stimmkreis Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen-Süd zum Landtagskandidaten gekürt (wir berichteten). Die Landtagswahl findet am 8. Oktober statt. „Spätestens am 22. Tag nach der Wahl tritt der Landtag zusammen“, erklärt Marlis Peischer, Sprecherin des Landratsamts in Bad Tölz, das weitere Vorgehen. Sollte Holz gewählt werden, würde mit der Vereidigung in der ersten Sitzung seine Amtszeit als Abgeordneter beginnen. „Nach den gesetzlichen Regelungen ist vorgeschrieben, dass innerhalb von drei Monaten nach Beendigung der Amtszeit als Bürgermeister die Neuwahl abgehalten werden soll“, so Peischer. Voraussichtlich wäre die Wahl dann im Januar 2024 durchzuführen. „Der genaue Termin wird von der Rechtsaufsicht in Abstimmung mit der Gemeinde festgelegt“, sagt Peischer. Für die Übergangszeit würden als Vertretung die Bürgermeister-Stellvertreter Holz’ Aufgaben übernehmen.

Zweiter Bürgermeister hält sich bedeckt

In Kochel sind das Thomas Eberl (Unabhängige Wählergemeinschaft Kochel/UWK) und Veronika Lautenbacher (CSU). Eberl, der seit 2008 im Gemeinderat sitzt und seit 2014 Zweiter Bürgermeister ist, hält sich auf die Frage, ob er selbst Ambitionen auf dieses Amt hat, bedeckt. „Wir werden das weitere Vorgehen in der UWK in den kommenden Wochen besprechen“, sagt er dazu. Keine Ambitionen hegt definitiv Dritte Bürgermeisterin Veronika Lautenbacher. Aus einem besonderen Grund: Sie wird in einigen Monaten mit ihrer Familie nach Benediktbeuern ziehen. Aus diesem Grund muss sie ihr Mandat im Rat dann ohnehin niederlegen.

CSU stellt Ortsverband neu auf

Und was sagt die Kochler CSU-Fraktion? „Bei uns ist die Wahl momentan noch kein Thema“, sagt Benedikt Zangl, der seit dem Tod von Toni Röckenschuß im Februar 2020 zusammen mit Florian Eberl den Kochler CSU-Ortsverband leitet. Aus Pandemiegründen fand bislang keine Versammlung statt, nun soll aber heuer im Frühjahr eine Neuaufstellung des örtlichen CSU-Teams erfolgen. „Das hat für uns jetzt erst mal Priorität. Anschließend sehen wir weiter in Bezug auf die Wahl“, sagt Zangl. Man plane dann nicht nur für die Bürgermeisterwahl, sondern denke auch schon an die nächste Kommunalwahl 2026.

SPD fokussiert sich auf die Landtagswahl

Für die Kochler SPD steht hingegen erst mal der Landtags-Wahlkampf im Mittelpunkt, um die Partei zu stärken. „Wir sind als Ortsverein recht aktiv und konzentrieren uns auf uns“, sagt die Vorsitzende Angelica Dullinger. Denn ob es Holz in den Landtag schaffe, „da sollte man sich nicht so sicher sein“. Die örtliche SPD werde in diesem Jahr Stammtisch-Runden zum Austausch sowie eine Bürgersprechstunde anbieten. „Wir fokussieren uns auf sozial schwach gestellte Menschen, die Hilfe brauchen. Ihnen wollen wir eine Stimme geben“, sagt Dullinger. Dazu gehöre auch, zu zeigen, was die Gemeinde tun könne. „Der Zuspruch im Dorf ist derzeit sehr groß“, sagt sie. Im Kern gehe es deshalb darum, Leute zum Mitmachen zu gewinnen und „eine schlagkräftige Truppe aufzubauen, auch im Hinblick auf die nächste Kommunalwahl in drei Jahren.“

Freie Wähler suchen Kandidaten

Gedanken gemacht hat sich hingegen schon die Freie Wähler Gemeinschaft. „Wir gehen davon aus, dass Herr Holz den Einzug in den Landtag schafft“, sagt Gemeinderat Reinhard Dollrieß. In Anbetracht einer bevorstehenden Bürgermeisterwahl „wird unsere Gruppierung schon versuchen, einen Kandidaten oder eine Kandidatin aufzustellen“, sagt der Walchenseer. Man sei „in Gesprächen“, sagt Dollrieß, mehr wolle er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Mitte, JL und FBR wollen es demnächst besprechen

Bei der Liste „Mitte“ hat man sich über dieses Thema noch keine Gedanken gemacht. „Wir werden es demnächst besprechen“, sagt Rosi Marksteiner. Das Gleiche gilt für die „Junge Liste“: „Vor Weihnachten haben wir das Thema nicht mehr erörtert“, sagt Edi Pfleger. Ähnlich äußert sich auch Michael Zerluth von den „Freien Bürgern Ried“: „Wir haben noch nicht darüber gesprochen.“ Dass die FBR einen Kandidaten aufstellen würden, sei „aber eher unwahrscheinlich“.

