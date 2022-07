Dramatische Szenen am Walchensee: Urlauber-Paar von Unwetterfront überrascht - „wie verschluckt“

Von: Christiane Mühlbauer

Zwei Mitglieder der Wasserwacht Walchensee haben am Donnerstag während eines Unwetters zwei Menschen das Leben gerettet. Das Foto zeigt ein Archivbild. © arp

Bei einem dramatischen Rettungseinsatz haben zwei Mitglieder der Wasserwacht Walchensee am Donnerstagabend ein Paar vor dem Ertrinken gerettet. Die Helfer begaben sich dabei selbst in Gefahr.

Walchensee – Der Walchensee ist dafür bekannt, dass sich das Wetter innerhalb weniger Minuten verändern kann, und dass es dann für Badende und Wassersportler rasch zu gefährlichen Situationen kommen kann. Doch es kommt immer wieder vor, dass die Naturgewalt unterschätzt wird – so auch am frühen Donnerstagabend. Schon um 17 Uhr war eine Unwetterfront aus Richtung Garmisch-Partenkirchen über den See gezogen. Eine zweite war angekündigt, allerdings hatte sich dazwischen die Wetterlage kurz entspannt, berichtet Alois Grünwald, Leiter der Wasserwacht.

Unwetter war „wie ein Weltuntergang“

Ein Mann (40) und eine Frau (32) aus München, beide nur Englisch sprechend, wollten nach dem Durchzug der ersten Front mit ihren Stand-Up-Boards von Zwergern zum Badeplatz auf Höhe des Strandcafés Bucherer fahren. „Sie haben die Sturmwarnung zwar gesehen, dachten aber, sie schaffen es noch“, berichtet Grünwald von dem Gespräch mit den beiden nach dem dramatischen Einsatz.

Zwei Walchenseer entdecken die Wassersportler gerade noch rechtzeitig

Doch das Unwetter kam schneller und war heftiger als gedacht. Mitten auf dem See gerieten die beiden in Lebensgefahr. „Die zweite Gewitterfront um 17.30 Uhr war hier gefühlt wie Weltuntergang“, sagt Grünwald über den peitschenden Regen, die Blitze, Donner und Wind. „Auf dem See hatten wir eineinhalb Meter hohe Wellen.“ Man hätte von den Personen auf dem See nichts gewusst, hätten nicht zufällig zwei Walchenseer – einer von ihnen, Constantin Lutz, ist Mitglied der Wasserwacht – die beiden im hereinbrechenden Unwetter noch entdeckt. Die Männer verständigten das Rettungsteam.

„Auf dem See war es brutal“

Grünwald und Lutz machten sich im Boot auf die Suche. Grünwald sagt, man sei sich der Gefahr für das eigene Leben bewusst gewesen. „Aber wir wussten: Da sind zwei Menschen, die brauchen Hilfe.“ Auf dem See sei es „brutal“ gewesen: „Wir haben keine zehn Meter weit gesehen.“ Die beiden Vermissten waren „wie verschluckt“: „Wir wussten nicht, wo es sie hingetrieben hatte.“ Nach einigen Minuten hätten sie sie entdeckt, rund 800 Meter vom Ufer entfernt. „Es hat sie immer weiter rausgetrieben auf den See.“

Rettungsboot läuft mit Wasser voll

Grünwald und Lutz wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass die beiden Verunglückten kein Deutsch sprechen. Sie warfen ihnen Rettungssäcke zu, die der Mann und die Frau aber erst mal nicht zu fassen bekamen. „Die Wellen und der Wind waren so stark, wir mussten sie dann erneut mit dem Boot einkreisen“, schildert Grünwald. Endlich glückte es, so dass die Wasserwachtler das Paar ins Rettungsboot ziehen konnten. Dieses war zu dem Zeitpunkt wegen des Sturms und der hohen Wellen schon 30 Zentimeter hoch mit Wasser vollgelaufen.

Die Boards der beiden Wassersportler in der Rettungsstation. © Wasserwacht Walchensee

Niemand wurde bei der Rettungsaktion verletzt

Ohne Verletzungen, aber unterkühlt und im Schock wurden die beiden Wassersportler zur Rettungsstation gebracht. Auch den beiden Rettern ist nichts passiert. „Es war einer unserer anspruchsvollsten Einsätze“, sagt Grünwald. In der Station wurde das Paar medizinisch untersucht, bekam Decken und trockene Kleidung. Dann wurde gemeinsam über das Erlebte gesprochen. „Die beiden waren unglaublich dankbar. Sie wussten, in welcher Gefahr sie sich befunden hatten.“. Später fuhr das Paar selbstständig nach Hause.

„Wetter am Walchensee darf man nie unterschätzen“

Die Wasserwachtler hatten auch die Boards ins Rettungsboot ziehen können. „In dem Unwetter waren sie so klug gewesen, die Boards aneinander zu hängen“, sagt Grünwald. Ansonsten wären sie von Wind und Wellen auseinandergetrieben und getrennt worden – womöglich mit fatalem Ausgang. Grünwald ist froh, dass der Einsatz für alle ein glückliches Ende nahm. „Das zeigt mal wieder, dass man das Wetter am Walchensee nie unterschätzen darf.“

