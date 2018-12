Geld fürs Kochler „Schusterhaus“

Die Gemeinde Kochel beteiligt sich an der aufwendigen Renovierung des ehemaligen Schusterhauses, das zu einer Kulturwerkstatt umgestaltet werden soll.

Kochel am See –In der Jahresschlusssitzung hat der Gemeinderat nun beschlossen, die heuer angefallenen Rechnungen in Höhe von gut 40 000 Euro zu begleichen. Die Gemeinde will sich bis zur geplanten Fertigstellung im Jahr 2020 mit insgesamt 70 000 Euro an dem Projekt des „Vereins für Heimatgeschichte im Zwei-Seen-Land Kochel“ beteiligen, wie Bürgermeister Thomas Holz in Erinnerung rief.

Von dem künftigen Kochler Heimatmuseum sind auch übergeordnete Stellen sehr angetan. So gibt es laut Holz für das Jahr 2018 Förderzusagen in Höhe von insgesamt über 150 000 Euro, nämlich von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, von der Bayerischen Landesstiftung, vom Landesamt für Denkmalpflege und vom Bezirk Oberbayern.

