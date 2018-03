Geldbeutel aus Jacke gestohlen

Diesen Fehler hat ein 59-jähriger Grünwalder teuer bezahlt: Er vergaß beim Besuch des Triminis, seine Jacke in den Spind zu sperren. Als er zurückkam, war der Geldbeutel weg. Schaden: 850 Euro.

Kochel am See - Der Münchner besuchte am Freitagabend die Kristalltherme Trimini. Wie die Polizei schreibt, vergaß er, seine Jacke in den Kleiderspind zu sperren. Als er um 21.45 Uhr das Bad verlassen wollte, fand er zwar die Jacke wieder, doch hatte ein unbekannter Langfinger daraus den Geldbeutel gestohlen. Der Schaden wird mit 850 Euro angegeben. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 80 41/76 10 60 entgegen.

chs