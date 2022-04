Aus ehemaligem Geschäft in Kochel: Rätsel um mysteriöse Fundstücke gelöst

Von: Patrick Staar

Heutrittl und Rübenkraut-Abstecher: Unter diesen Namen ist dieser Gegenstand bekannt. © ARCHIV

Beim Räumungsverkauf im ehemaligen Haushaltswarenladen Huschka tauchten Gebrauchsgegenstände aus früheren Jahrzehnten auf, deren Bedeutung sich niemand so recht erklären konnte. Deshalb fragte der Tölzer Kurier die Leser.

Kochel am See - „Wozu dienten diese Werkzeuge?“, fragte der Tölzer Kurier die Leser. Die Resonanz war überwältigend. Einen Tag lang standen die Telefone nicht still, zudem gingen Dutzende Mails in der Redaktion ein. Häufig verwendet wurde offensichtlich der Gegenstand auf dem linken Bild, was die zahlreichen Rückmeldungen andeuten: Im Winter werde der Heustock, also der Vorrat an Heu auf dem Heuboden, „bockhart“, erläutert Florian Krinner aus Bad Heilbrunn: „Das kriegt man dann nicht mehr auseinander. Dann nimmt man dieses Ding und schneidet das Heu in Streifen und Blöcke.“ Der Haken rechts sei dafür da, um mit dem Fuß draufzusteigen und die Spitze in das Heu zu drücken: „Es hatte einen leichten Touch von Guillotine, aber hoffentlich war es nie dafür gedacht.“ Krinner kennt den Gegenstand unter dem Namen „Heutrittling“: „Aber das ist bestimmt nicht der korrekte Begriff in der oberbayerischen Landwirtschaft. Wir als Kleinhäusler-Buben haben es so genannt.“

Große Resonanz auf Leserfrage

Alois Willibald aus Wackersberg kennt den richtigen Bezeichnung: „Das ist ein Heutrittl.“ Franz Fischhaber ergänzt, dass am „Heutrittl“ auf dem Foto der lange Holzstiel fehle. Der „Heutrittl“ sei verwendet worden, um Teile von der Silage herunter zu stechen. Fischhaber freute sich, als er das Bild sah: „Ich bin damit als Kind rumgehüpft. Als ich das Foto gesehen habe, habe ich gedacht: Gibt’s das also doch noch.“ Leonard Singer aus Sindelsdorf kennt den Gegenstand unter dem Begriff „Heutreter“. Ehefrau Elisabeth erläutert, früher sei das Heu viel länger gewesen, weil man das Gras nicht so oft gemäht habe: „Damit das Abschneiden leichter geht, hat man den Heutreter verwendet.“ Eugenia Richter berichtet von einer anderen Verwendung. Das Gerät sei früher zum Torfstechen benutzt worden: „Ich habe es als Kind selbst verwendet.“ Genau so kennt es auch Wolfgang Zach.

Der Daxngrei wurde früher bei Forstarbeiten verwendet. Der Gegenstand ist auch als „Heppe“ bekannt. © ARCHIV

Michael Knönagel aus Dürnhausen bringt eine weitere Variante ins Spiel. Es handle sich eindeutig um einen Rübenkraut-Abstecher: „Ich kenne das Ding, weil meine Eltern in der DDR bei Bauern arbeiten mussten.“ Man habe früher die Futterrüben ausgegraben und in Reihen gelegt. Mit dem „Halbmond“ wurde das Kraut abgeschnitten. Das Rübenkraut sei als Silage verwendet worden: „Das stank im Winter furchtbar, und die Kühe haben davon regelmäßig einen fürchterlichen Dünnschiss bekommen.“

Einige Tölzer haben damit schon gearbeitet

Weniger Rückmeldungen gab es zum Gegenstand auf dem Foto rechts: „Das ist ein Daxngrei“, ist Alois Willibald überzeugt. Mit der Schneide habe man die Daxn geputzt, „damit sie schön trocken werden“. Thomas Weikert aus Penzberg bestätigt dies: „Damit hat man kleine Äste und dünnere Daxn zerkleinert.“ Mit der abgesetzten Spitze habe man das Schnittgut zusammengezogen, um es als Anmachholz zu bündeln. Jakob Bernhard aus Greiling vermutet, dass es sich um einen „Asthaken“ zum Entrinden der Bäume handelt.

Peter Koenen spricht unterdessen von einer früheren Form der „Schweizer Ziehheppe“. Er besitze die moderne Form davon. Elisabeth Singer spricht ebenfalls von einer „Heppe“ : „Man hat damit die jungen Bäume von hohem Gras und Brombeer-Sträuchern befreit.“ Toni Kollmeier berichtet, er kenne zwar den Namen nicht: „Allerdings kann ich sagen, dass sie recht gut funktionieren. Wir haben modernere Varianten zum Schälen der Baumstämme für unser Blockhaus in Kanada 1996 verwendet.“

