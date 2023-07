Streit im Kochler Gemeinderat: „Absprachen sind das Papier nicht wert“

Von: Patrick Staar

Thomas Holz ist Bürgermeister in Kochel

Der Kochler Gemeinderat streitet erbittert über den Sitzungskalender und einen Artikel im Tölzer Kurier. Bürgermeister Thomas Holz ist erbost.

Kochel am See – Von der ersten Minute an brannte am Montagabend im Kochler Gemeinderat die Luft. Der Grund: Bürgermeister Thomas Holz war erbost über die Aussagen einiger Gemeinderäte in dem Artikel „Die Diskussionskultur ist schlecht“, erschienen in der Tölzer Kurier-Ausgabe vom 12. Juli: „Da sind Themen angesprochen worden, die nicht der Wahrheit entsprechen. Das möchte ich richtigstellen“, sagte Holz. „Denn sonst entsteht ein Eindruck über die Zusammenarbeit in diesem Gremium, der so nicht stimmt.“

Da sind Themen angesprochen worden, die nicht der Wahrheit entsprechen. Das möchte ich richtigstellen.

So sei es „unwahr“, dass es keinen Sitzungskalender mit festgelegten Terminen gibt. Er habe bereits am 4. Januar dieses Jahres eine E-Mail mit allen Sitzungsterminen bis einschließlich Juli verschickt, die alle Gemeinderäte erhalten hätten. Holz zerpflückte den Bericht vom 12. Juli und störte sich vor allem an Klaus Barthels Aussage: „In vielen anderen kommunalen Gremien gebe es andere Gepflogenheiten bei der Einhaltung gewisser Regeln, beispielsweise bei der Terminplanung und den Unterlagen“.

Dies sei „so eine übliche Nebelkerze, mit der die Verwaltung schlecht gemacht werden soll“, polterte Holz. „Keine konkreten Aussagen, Hauptsache es steht was groß in der Presse.“ Holz ärgerte sich über diese Aussage, weil bei der Klausur in Thierhaupten etwas anderes vereinbart worden sei: „Da haben wir vereinbart, dass man sich erst an die Verwaltung wenden soll, wenn es Kritik an den Unterlagen gibt. Erst wenn das nichts bringt, kann man öffentlich draufhauen.“

„Hauptsache, es steht was groß in der Presse“: Kochler Bürgermeister Holz im Gemeinderat erbost

Stundenlang sei dieses Thema besprochen worden: „Aber die Absprachen und Vereinbarungen sind das Papier nicht wert. Es ist fast schade, dass man sich für diese Gespräche Zeit genommen hat, wenn die erstbeste Gelegenheit dafür genutzt wird, diese Absprache zu brechen.“

Solche Aussagen würden suggerieren, dass Verwaltung und Bürgermeister sich nicht an die Vorschriften halten: „Dabei halten wir uns penibel an die Regeln“, so Holz. Alleine für die aktuelle Sitzung habe die Verwaltung 149 Seiten an Beschlussvorlagen erarbeitet: „Dabei gibt es dafür überhaupt keine Verpflichtung. Es würde ausreichen, eine Tagesordnung mit vier Seiten zu versenden.“ Die 149 Seiten seien eine reine Serviceleistung, die neben dem Alltagsgeschäft bewältigt wird.

Frank Sommerschuh (Freie Wähler). © Picasa

Es folgte eine einstündige, weitgehend „normale“ Sitzung in angespannter Atmosphäre, ehe sich gegen Ende Frank Sommerschuh zu Wort meldete. „Darf ich was zu den fehlenden Sitzungskalendern sagen?“, fragte er. Holz fuhr dazwischen: „Nein, es ist alles gesagt.“ Doch Sommerschuh ließ sich nicht stoppen: „Sie durften reden, jetzt darf ich auch reden.“ Tatsache sei, dass es von Februar bis Dezember 2022 keinen Sitzungskalender mehr gegeben habe.

Der Grund dafür seien Barthels Aussagen in einem Interview mit dem Tölzer Kurier gewesen, die Holz missfallen hätten. Holz bestritt nicht, dass es im vergangenen Jahr monatelang keinen Sitzungskalender gab. Nach einem minutenlangen Hin und Her einigten sich die beiden darauf, dass Sommerschuhs Zitat in der Zeitung hätte lauten müssen: „Es gab keinen Sitzungskalender mit festen Terminen“ statt „Es gibt keinen Sitzungskalender mit festen Terminen“.

Klaus Barthel (SPD). © Picasa

Nun schaltete sich Barthel in die Diskussion ein: „Dass es inzwischen wieder einen Sitzungskalender gibt, kommt ja nicht von ungefähr – sondern weil es moniert wurde. Wenn es wieder einen Sitzungskalender gibt, sind wir froh, dass wir das erreicht haben.“ Dies wollte Holz so nicht stehen lassen. „Den Sitzungskalender gibt’s nicht, weil Sie das moniert haben und weil sie in der Presse öffentlich Kritik geübt haben, sondern den Sitzungskalender hat’s immer gegeben.“

Barthel fuhr dazwischen: „Bis auf...“ Holz reagierte verärgert: „Darf ich auch bis zum Schluss ausführen. Den Sitzungskalender hat es gegeben, bis Sie auf einer unverschämten Art und Weise der Verwaltung vorgeworfen haben, wir würden ständig Sitzungen verschieben. Was die Unwahrheit ist.“

Hören wir auf, es ist so nervig. Nur weil Sie so beschäftigt sind, muss ich mir in jeder zweiten Sitzung anhören, dass der Plan nicht passt.

Der Bürgermeister redete sich nun richtig in Rage: „Hören wir auf, es ist so nervig. Nur weil Sie so beschäftigt sind, muss ich mir in jeder zweiten Sitzung anhören, dass der Plan nicht passt.“ Im Gemeinderat gebe es Ehrenamtliche und Selbstständige: „Die schaffen’s in die Sitzungen. Und Sie schaffen’s nicht, obwohl Sie nicht mehr im Berufsleben stehen. Das erschließt sich mir nicht – und manchem anderen auch nicht.“ Der Bürgermeister fügte hinzu: „Ich ändere Sitzungstermine nicht, um Sie zu ärgern. So weit kommt’s noch.“

