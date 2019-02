Eine eigene Kommissionwährend des Katastrophenfalls

Die Gemeinde Kochel am See hat in der Zeit der heftigen Schneefälle Anfang Januar eine örtliche Katastrophenkommission gebildet.

Kochel am See - Bereits eine halbe Stunde nachdem im Landkreis am späten Abend des 10. Januar der Katastrophenfall ausgerufen worden war, sei die Gruppe mit Vertretern aller örtlichen Rettungsorganisationen zusammengekommen, berichtete Bürgermeister Thomas Holz in der Gemeinderatssitzung.

Schon am nächsten Tag habe ein Statiker die Dächer der öffentlichen Gebäude unter die Lupe genommen. Dessen Einschätzung: Bei allen Dachlasten war noch Luft nach oben. Deshalb habe man laut Holz entschieden: „Wir schicken keine Ehrenamtlichen aufs Dach.“ Lediglich das Dach der alten Bahnhofshalle sei von der Feuerwehr abgespritzt worden.

Zudem habe man die Dächer der Kochler Kindertagesstätte und des alten Schusterhauses geräumt. Bei Letzterem sei ein Teil des Schnees vom Dach auf das Baugerüst gerutscht gewesen. Aus Sorge um die Sicherheit des Verkehrs in der Bahnhofstraße habe man den Schnee entfernt. Während des Katastrophenfalls waren in Kochel keine auswärtigen Hilfskräfte im Einsatz, so Holz. Die Gemeinde habe sich in dieser Zeit durch enormen Zusammenhalt ausgezeichnet. Holz dankte allen Mitarbeitern im Winterdienst. Seine große Bitte: Autos bei Schneefall nicht auf der Straße oder gar am Gehweg parken.