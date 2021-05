Gemeinsame Rettungswache in Kochel: Planung läuft

Gemeinde hofft auf Zuschuss

von Christiane Mühlbauer schließen

Die Gemeinde Kochel arbeitet derzeit an einer gemeinsamen Rettungswache für Berg- und Wasserwacht an der Badstraße. Es gibt gute Aussichten, dafür einen Zuschuss zu erhalten. Der Neubau ist dringend nötig.

Kochel am See – Der Zuschuss wird aus dem „Leader-Programm“ der EU sein. Wird der Antrag so bewilligt wie erhofft – und die Zeichen dafür stehen recht gut –, könnte Kochel von 772 000 Euro profitieren. Das entspricht in etwa der Hälfte der Gesamtkosten, die endgültigen Projektkosten lassen sich noch nicht beziffern. „Die Förderung aus dem Leader-Programm würde uns bei der Finanzierung natürlich sehr stark helfen“, sagt Bürgermeister Thomas Holz.

Was ist der aktuelle Stand der Planung? „Wir arbeiten immer noch am naturschutzfachlichen Ausgleich“, berichtet Holz in Bezug auf das Grundstück. Die Gemeinde habe bereits sogenannte Öko-Punkte in Höhe von rund 25 000 Euro erworben. „Ein weiterer Ausgleich soll direkt in der näheren Umgebung der neuen Rettungsstation stattfinden“, sagt Holz. Hierfür sei aber unter anderem eine dingliche Sicherung im Grundbuch notwendig. „Diese bereiten wir gerade vor.“ Der Bürgermeister ist zuversichtlich, dass die Baugenehmigung im Landratsamt dann rasch erteilt wird.

Auf Spenden angewiesen

Das Depot der Kochler Bergwacht platzt aus allen Nähten, die Utensilien der Wasserwacht sind sogar auf drei Standorte in der Gemeinde verteilt. Für die beiden Rettungsorganisationen soll es einen zweckmäßigen Neubau mit Einsatzleitraum geben. Das Gebäude bietet ausreichend Platz für Ausrüstungen und Autos sowie einen Raum für Schulungen. Beide Organisationen müssen für den Neubau einen Eigenanteil leisten und sind auf Spenden angewiesen.

