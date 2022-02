Geschichte soll nicht vergessen werden: Kochler Ehepaar engagiert sich für Denkmalschutz

Ein Bild aus besseren Zeiten: Das 1930 erbaute Haus fand unter anderem aufgrund der geschwungenen Form sowie der Anordnung der Fenster und ihrer Läden Beachtung. © Repro: Sabine Näher

Almut Büttner-Warga und ihr Mann engagieren sich für den Denkmalschutz des ehemaligen Verdi-Geländes in Kochel am See. Ende dieser Woche wird der Landesdenkmalrat eine Entscheidung treffen.

Kochel am See – Die weitere Entwicklung auf dem Verdi-Areal sorgt seit Wochen für Diskussionen in Kochel und Umgebung. Wie berichtet ist nun die Frage wieder aufgeflammt, ob das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt werden soll. Bereits Ende dieser Woche – und damit früher als erwartet – wird eine weitere Entscheidung fallen.

Für den Erhalt des Gebäudes, das 1930 von Architekt Emil Freymuth im Bauhaus-Stil errichtet wurde, engagieren sich Almut Büttner-Warga und ihr Mann Norbert Warga. „Uns geht es darum, dass bauliche Zeugnisse der Historie nicht einfach nach und nach komplett verschwinden“, erklärt Almut Büttner-Warga ihre Beweggründe.

„Für uns ist Kochel Heimat“

Seit 1984 lebt die ehemalige Gewerkschaftssekretärin in Kochel. „Mein Mann wurde 1982 stellvertretender Schulleiter an der damaligen ÖTV-Bildungsstätte, die dann von Verdi übernommen wurde“, berichtet sie. „Zwei Jahre später kam ich aus Essen nach, habe zunächst in München gearbeitet und war danach ebenfalls hier im Verdi-Heim tätig, bis das Haus nach einem Dachrinnenbrand 1996 geschlossen wurde.“ Die Mitarbeiter wurden anschließend anderweitig eingesetzt.

Derzeit gleicht das Gebäude nach Brand- und Wasserschaden eher einer Ruine. Es wurde jüngst mit Abbrucharbeiten begonnen. © arp

2003 ging Büttner-Warga nach München zur Verdi-Bezirksverwaltung. Ihr Ehemann, einige Zeit für die SPD im Kochler Gemeinderat, war bereits Anfang der 1990er-Jahre erst nach Stuttgart, dann nach Berlin gewechselt, wo er als Bundesdatenschutzbeauftragter der Gewerkschaft tätig war.

Doch Kochel blieb das aus dem Ruhrgebiet stammende Ehepaar gleichwohl verbunden. „Hier sind unsere Kinder groß geworden. Für uns ist Kochel lange schon Heimat“, erklärt Büttner-Warga. Bereits 1978 hatte ihr Mann, der beruflich in Bayern weilte und von Kochel begeistert war, eine Postkarte geschickt. Darauf schrieb er ihr: „Ich habe den Ort gefunden, an dem wir gemeinsam alt werden.“ Dass sie wenige Jahre später eine direkt neben dem Verdi-Heim gelegene Dienstwohnung mit Blick auf See und Gebirge beziehen würden, ahnten sie damals noch nicht.

Wechselvolle Geschichte

Die frühe Vision, Kochel könnte zur Wahlheimat werden, ist indessen Realität geworden. Als Zugezogene hätten sie sich mit Begeisterung auch über die Geschichte ihrer neuen Heimat informiert, berichtet Büttner-Warga. So hätten sie entdeckt, dass der Gebäudekomplex am See seine Wurzeln im 16. Jahrhundert hat, wovon die alte Mauer beim ehemaligen Café am See und einige alte Einrichtungsgegenstände in der ebenfalls nicht mehr in Betrieb befindlichen Bauernstube, allen voran ein historischer Kachelofen, Zeugnis ablegen. Norbert Warga hat den herrlichen Blick auf das verschwundene Café am Seeufer in einem Ölgemälde festgehalten.

In einem Ölgemälde hielt Norbert Warga das (nicht mehr bestehende) Café am Seeufer fest. © Näher

Im Vergleich dazu ist das Verdi-Heim ein junges Gebäude. Es wurde 1930 von Architekt Emil Freymuth im Bauhaus-Stil errichtet. Die Architektur galt damals als vorbildhaft und sucht seinesgleichen in der Region. Lediglich in München gebe es weitere Gebäude im Bauhaus-Stil, so Büttner-Warga. Das ursprünglich von der Gewerkschaft als „Ferienheim für Arbeiter, Beamte und Angestellte“ betriebene Haus wurde in der NS-Zeit dann als Gebirgsmotorsportschule genutzt, ehe es nach dem Krieg an den DGB zurückfiel. Auch diese unliebsame Seite der deutschen Historie müsse sichtbar bleiben, findet das Ehepaar. Also stellte Norbert Warga im Mai 2021 einen Antrag auf Denkmalschutz.

Fachliche Unterstützung

Fachliche Unterstützung bekommt das Paar von Almut Büttner-Wargas Schwester, die als Professorin an der Bauhaus-Universität in Weimar tätig ist. „Sie war 2017 in Absprache mit der Gemeinde mit einer Studentengruppe hier vor Ort, um Vorschläge für die Umgestaltung des gesamten Uferareals inklusive der bestehenden Gebäude zu erarbeiten“, berichtet Büttner-Warga. Die Studierenden hätten ihre Entwürfe als Bachelor-Arbeit gestaltet und die historische Bedeutung betont. Öffentlich vorgestellt wurden diese Studien in Kochel nie, sagt sie. Der Bürgermeister habe gesagt, „das gehe die Öffentlichkeit nichts an“, so Büttner-Warga.

Darauf angesprochen, weist Thomas Holz diese Darstellung von Büttner-Warga scharf zurück. Er sei damals zur Präsentation nach Weimar eingeladen worden. Aus Krankheitsgründen habe er diesen Termin aber kurz nach einer OP nicht wahrnehmen können und dies auch mitgeteilt.

Gemeinde wünscht sich touristische Nutzung

Um die Denkmalschutz-Würdigkeit des Areals gab es immer wieder Diskussionen. Das Landesamt für Denkmalpflege lehnt eine Aufnahme in die Denkmalliste bislang ab, weil das Gebäude in den vergangenen Jahren zu stark „eingreifend verändert“ worden sei. Zudem gebe es Brand- und Wasserschäden. Von Seiten der Gemeinde besteht ein Bebauungsplan, der eine touristische Nutzung vorsieht. Seit 2008 ist Baurecht vorhanden.

Der derzeitige Eigentümer, eine Immobilien- und Projektentwicklungsgesellschaft in Straubing, hat offenbar schon Umbauarbeiten durchgeführt sowie Abbrucharbeiten eingeleitet. Was das Unternehmen mit dem Gebäude vorhat, ist nicht bekannt. Das Landratsamt verhängte einen Baustopp. Das Ehepaar wünscht sich den Erhalt. „Was einmal abgerissen ist, ist unwiederbringlich verschwunden, und kann kein Zeugnis von der Historie mehr ablegen“, sagt Almut Büttner-Warga.

Landesdenkmalrat tagt am Freitag

Wie es mit dem ehemaligen Verdi-Heim weitergeht, wird der Landesdenkmalrat am Freitag, 25. Februar, besprechen. Das berichtet der Vorsitzende Thomas Goppel auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Einschätzung von Architekt Florian Nagler liege vor. Goppel hält es für das Wahrscheinlichste, dass ein neuerliches Gutachten über das Gebäude in Auftrag gegeben wird. Wie berichtet gibt es in dem Gremium geteilte Meinungen, ob das Areal denkmalschutzwürdig sei oder nicht. Letzterer Auffassung ist Goppel: Die Bilder „sprechen Bände“, sagt er über den schlechten Zustand. Letztlich sei es dann aber eine Entscheidung des Bauherrn, was er mit dem Gebäude mache. (Sabine Näher, Christiane Mühlbauer)

