Glätteunfall am Kesselberg: Hamburger rutscht in Gegenfahrbahn

Von: Andreas Steppan

Die Polizistation Kochel am See vermeldet einen Glätteunfall, der sich am Kesselberg ereignete. (Symbolbild). © Carsten Rehder

Der späte Wintereinbruch im Tölzer Land führte am Wochenende zu Blechschaden: Auf der Kesselberg-Strecke kollidierten zwei Autos aus Hamburg und Nürnberg.

Kochel am See - Mit den winterlichen Straßenverhältnissen am Kesselberg kam am Samstagnachmittag ein Autofahrer aus Hamburg nicht zurecht. Er verursachte nach Angaben der Polizei einen Unfall, bei dem Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro entstand.

Der 58-jährige war mit seinem Honda gegen 15.40 Uhr auf der B11 in Richtung Süden unterwegs. Weil er seine Geschwindigkeit nicht angepasst hatte, rutschte er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn.

Winterliche Straßenverhältnisse: Kollision am Kesselberg

Ein entgegenkommender 52-jähriger Mercedes-Fahrer aus Nürnberg konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt, auch weil laut Polizei alle Fahrzeuginsassen angeschnallt waren. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

