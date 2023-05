Gold, Glitzer und eine riesige Murmelbahn: Facettenreiches Ferienprogramm des Franz-Marc-Museum

Von: Christiane Mühlbauer

Die Workshops sind sehr beliebt und vielfältig. Hier ist zu sehen, wie Teilnehmer aus Papier Vögel gestalten konnten. © seliger / Archiv

Das Franz-Marc-Museum veranstaltet in den Pfingstferien wieder Kreativkurse für Kinder und Erwachsene. Ein Überblick:

Kochel am See – Das Franz-Marc-Museum bietet in den Pfingstferien wieder Kreativ-Kurse für Kinder und Erwachsene an. Wie man ein Hinterglasbild mit Glitzertechnik macht, erfahren Kinder am Dienstag, 30. Mai, von 10 bis 13 Uhr. Am selben Tag geht es nachmittags von 14 bis 17 Uhr um das Bilderbuch „Die Katze und der Vogel“. Dazu wird mit Acrylfarben auf Leinwand ein Bild gemalt, die Farbtöne werden selbst gemischt. Der Katze wird dann eine Stadt im Stil von Paul Klee gebaut. Beide Kurse sind für Kinder ab sechs Jahren. Für den Kurs „Das blaue Pferdchen“ lesen Kinder am Mittwoch, 31. Mai, nicht nur das gleichnamige Bilderbuch, sondern suchen sich im Museum auch Tierbilder aus als Anregung für ein eigenes Gemälde (10 bis 13 Uhr). Nachmittags filzen sich Kinder ab acht Jahren ein eigenes (Handy-)Täschchen (14 bis 17 Uhr).

Kurse für Kinder und Erwachsene

Kinder und Erwachsene sind eingeladen, wenn am Freitag, 2. Juni, mit einem Luftballon auf Leinwand gemalt wird. Der Kurs dauert von 10 bis 13 Uhr. Nachmittags geht es um das Buch „Wo die wilden Kerle wohnen“. Die Kinder (ab vier Jahre) gestalten eine eigene Figur aus Ton (14 bis 17 Uhr). Abstrakte Tiere nach der Zentangel-Methode können Kinder ab 7 Jahren und Erwachsene am Samstag, 3. Juni, von 10 bis 13 Uhr gestalten. Es werden Strich für Strich einfache Linien, Punkte und Kreise wiederholt. So entstehen Muster, die zu grafisch kunstvollen Bildern wachsen. Am Samstagnachmittag geht es um Aquarelle. Die Teilnehmer – angesprochen sind Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren – sammeln Blätter und Gräser im Museumsgarten und malen in Aquarelltechnik eigene Kunstkarten (14 bis 17 Uhr).

Das beliebte Actionpainting findet wieder am Dienstag, 6. Juni, sowie am Freitag, 9. Juni, jeweils von 10 bis 13.30 Uhr statt. Hier dürfen Groß und Klein mit Spritzpistolen und Pumpsprays Farbexplosionen auf die Leinwand bringen. Bei gutem Wetter findet der Kurs im Freien statt, bei Regen im Atelier und auf kleinerer Leinwand. Am Dienstagnachmittag, 6. Juni, dreht sich dann ein Workshop um den Künstler Per Kirkeby und dessen Drucktechnik Monotypie. Kinder ab sechs Jahren und Erwachsene können von 14 bis 17 Uhr die Herstellung lernen. Kinder, die ihr „Blaues Wunder“ erleben wollen, sind am Mittwoch, 7. Juni, von 10 bis 13 Uhr willkommen. Es werden großformatige Papierbögen mit leuchtend blauer Farbe gefüllt. Dann tauchen die Kleinen ab sechs Jahren spielerisch in die Tiefsee hinab. Nachmittags findet von 14 bis 17.30 Uhr speziell für Kinder ein Gips- und Ton-Workshop statt. Die Objekte werden zum Schluss bemalt.

Actionspainting und Arbeiten mit Gold

Am Feiertag Fronleichnam, Donnerstag, 8. Juni, geht es um den Maler Wassily Kandinsky. Ausgehend von einem Gemälde im Museum, werden Styroporkugeln mit Acrylfarben bemalt, und zwar im Stile von Planeten. Auch Erwachsene können an dem Kurs teilnehmen. Am Nachmittag des Feiertags wird wieder die beliebte Riesenmurmelbahn aufgebaut. Auf ihr rollt eine große Styroporkugel, und zwar von 14 bis 17.30 Uhr. Die Riesenmurmelbahn wird auch am Sonntag, 11. Juni, zur gleichen Zeit gebaut. Wie man selbst Farben macht und damit Aquarellpapier oder Stoffe färbt, erfahren Kinder und Erwachsene am Freitag, 9. Juni, von 14 bis 17 Uhr im „Saftladen“.

Arbeiten mit Gold stehen dann am Samstag, 10. Juni, von 10 bis 13.30 Uhr im Mittelpunkt. Teile eines Bildes werden mit Blattgold veredelt. Mitmachen können Kinder ab acht Jahren und Erwachsene. Lustig wird es am Samstagnachmittag, wenn Kinder ab sechs Jahren aus Maleranzügen Tarnanzüge machen, und ihre Eltern sie dann im Museumspark bei Kursende aufspüren müssen. Der Kurs dauert von 14 bis 17.30 Uhr. Im Kurs „Urmelmurmel“ am Sonntag, 11. Juni, wird von 10 bis 13.30 Uhr eine kleine Murmelbahn aus Nägeln, Zahnstochern, Gummis und anderen Materialien gebaut. Willkommen sind Kinder ab acht Jahren.

Weitere Infos

Alle Kurse kosten 8 Euro, teilweise noch 5 Euro fürs Material. Anmeldung ist erforderlich per Mail an besucherdienst@franz-marc-museum.de

