Großalarm: Feuerwehr rückt zum Walchensee-Kraftwerk aus

Von: Andreas Steppan

Die Feuerwehr rückte am Freitagmittag zum Walchensee-Kraftwerk aus. © Feuerwehr Kochel

Wegen Rauchentwicklung in einem Technikraum rückte die Feuerwehr am Freitagmittag zum Walchensee-Kraftwerk aus. Vor Ort stellte sich die Ursache heraus.

Kochel am See - Weil am Walchensee-Kraftwerk in Kochel am See Rauch aus einem Kellerraum aufstieg, wurde am Freitag (24. Juni) gegen 12.55 Uhr bei der Feuerwehr Großalarm ausgelöst. Die Feuerwehr Kochel rückte nach Auskunft von Kommenadant Hubert Resenberger mit sieben Fahrzeugen und 40 Kräften an.

Walchensee-Kraftwerk: Alarm für umliegende Feuerwehren

Nachalarmiert wurden zudem die Feuerwehren Schlehdorf, Ried und Benediktbeuern, Penzberg mit der Drehleiter sowie die „Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung“ (UGÖEL). Sie alle konnten aber wieder abbestellt werden, bevor sie am Einsatzort eingetroffen waren.

Denn die Ursache der Rauchentwicklung erwies sich zum Glück als beherrschbar. In einem Technikraum im Keller des Kraftwerks war laut Resenberger ein Heizkörper durchgebrannt, und es war Öl ausgelaufen.

Feuerwehr kann Heizkörper im Walchensee-Kraftwerk rasch löschen

Die Feuerwehr hatte den Heizkörper rasch gelöscht. Zudem lüfteten die Ehrenamtlichen den verrauchten Kellerraum.

Der Sachschaden ist laut Resenberger gering. Menschen kamen nicht zu Schaden. Als Ursache des Brandes geht die Feuerwehr von einem technischen Defekt aus.

