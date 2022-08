Große Leader-Förderung für die neue Kochler Berg- und Wasserwachtstation: „Eine immense Erleichterung“

Von: Felicitas Bogner

Freuen sich über den Zuschuss für die neue gemeinsame Wache: (v.li.) Andreas Wüstefeld, Heinz Eger von der Kreiswasserwacht, Anton Simmeth, Johann Kölbl, Leader-Koordinator vom AELF Rosenheim, Michael Müller, Thomas Holz, Anton Ortlieb, Anton Geiger und Richard Huber, 2. Bereitschaftsleiter der Bergwacht Kochel. © bogner

Als „ganz besonderes Ereignis“ bezeichnete der Kochler Bürgermeister Thomas Holz am Dienstag die Übergabe des Leader-Fördergeldbescheids für ein anstehendes Großprojekt: den Neubau des Berg- und Wasserwachtzentrums.

Kochel am See – Zur offiziellen Übergabe der großen blauen Mappe mit dem Leader-Fördergeldbescheid traf man sich an der alten Bergwachtstation an der Badstraße. Denn dort soll auch das neue Gemeinschaftszentrum entstehen. Die Wasserwacht hat den See direkt vor sich, die Bergwacht eine Sichtverbindung zu Herzogstand und Jochberg, dem Schwerpunktgebiet ihrer Einsätze.

Die Gesamtkosten werden mit rund 1,6 Millionen Euro beziffert. Der Zuschuss aus dem Leader-Programm der EU ist dabei kein geringer: Die Gemeinde als Projektträger und die beiden Rettungsorganisationen können mit 669 252 Euro rechnen. „Das ist die größte Leader-Fördersumme für die Lokale Aktionsgruppe Bad Tölz-Wolfratshausen in der laufenden Förderperiode“, betonte Leader-Manager Andreas Wüstefeld. Den Bescheid überreichten die Aktionsgruppen-Vorsitzenden Anton Ortlieb und Michael Müller am Seeufer dem Kochler Rathauschef.

„Das ist eine immense Erleichterung“, sagt der Bereitschaftsleiter der Bergwacht, Anton Geiger. „Die Ansprüche an unsere Einsätze werden immer höher.“ Die bisherige Wache biete keine Vergrößerungs- oder Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Wie berichtet platzt das Depot der Bergwacht aus allen Nähten. Die Utensilien der Wasserwacht sind sogar auf drei Standorte in der Gemeinde verteilt. Die Wasserwachtstation besteht lediglich aus einer morschen Bootshütte, derren Nutzungserlaubnis Ende 2022 erlischt.

Geplant ist eine große Gemeinschaftswache mit Einsatzleitraum, ausreichend Platz für Ausrüstung und Fahrzeuge, einem Raum für Schulungen sowie Aufenthalts- und Duschmöglichkeiten. „Wir sind sehr dankbar für die Förderung“, sagt Anton Simmeth, Ortsgruppenleiter der Wasserwacht. Die freiwilligen Wasserretter werden im Zentrum die Garagen, ein Büro, Schulungs- und Gemeinschaftsräume sowie die Dusch- und Sanitäreinrichtungen mitnutzen können. „Parallel werden wir aber auch eine zweite Baustelle haben, denn trotz der Unterbringung im Gemeinschaftszentrum brauchen wir eine neue Bootshütte direkt am Wasser“, erklärt er. Die alte Hütte soll noch diesen Herbst abgerissen werden. „Dieses Projekt hat allerdings mit dem heutigen Förderbescheid nichts zu tun und ist separat zu betrachten“, unterstreicht er. Die Rettungsorganisationen müssen dazu einen Eigenanteil leisten und sind auf Spenden angewiesen. „Wir planen noch für dieses Jahr zum Spendensammeln ein Kinderfest“, so Simmeth.

Thomas Holz: „Sobald die notariellen Beurkundungen da sind, können wir endlich loslegen.“

Der Gemeinderat, betont Holz, habe bereits beschlossen, 800 000 Euro für das Projekt zur Verfügung zu stellen. „Die zugesicherte Fördersumme werden wir auf Gemeinde und die Organisationen verteilen.“ Wer wie viel Förderung bekommt und welche Summe selbst aufbringen muss, bestimme ein interner Schlüssel. „Das lässt sich jetzt noch nicht genau sagen, da wir leider aufgrund der steigenden Kosten in sämtlichen Bereichen auch damit rechnen müssen, dass das Projekt am Ende mehr als die geplanten 1,6 Millionen Euro kosten wird“, erklärt Holz auf Nachfrage. Geiger betont: „Es ist einmalig in ganz Bayern, dass Berg- und Wasserwacht in dieser Form von einer Gemeinde unterstützt werden. Das ist wirklich toll.“ Wann der Bau beginnt, könne man noch nicht sagen. „Wir haben die Baugenehmigung und den Förderbescheid durch, warten aber noch auf eine wichtige Eintragung im Grundbuch“, erklärt Holz. „Sobald die notariellen Beurkundungen da sind, können wir endlich loslegen.“

