Gute Unterhaltung bei kernigem R&B-Sound: San 2 & His Soul Patrol in Kochel am See

„San 2 & His Soul Patrol“ rissen das Publikum schnell mit, in den hinteren Reihen wurde auch getanzt. © Ewald J.Scheitterer

Beim Musiksommer am Walchensee-Kraftwerk gab es nun den krönenden Abschluss. Für den letzten Auftritt der Konzertreihe sorgte „San 2 & His Soul Patrol“. Das Publikum war begeistert.

Kochel am See – „Sogar der Himmel weint, weil heute das letzte Konzert unseres zweiten Musiksommers am Walchensee-Kraftwerk ist“, sagte die Lenggrieser Veranstalterin Sabine Pfister zur Einführung des Auftritts von „San 2 & His Soul Patrol“ am Freitag. Dank des großen Dachs des Besucherzentrums im Kochler Ortsteil Altjoch blieben aber die rund 120 Besucher trocken und konnten sich von den mitreißenden Rhythm & Blues-Klängen von San 2, der eigentlich Daniel Gall heißt, und seinen vier Musiker-Kollegen einfangen lassen.

Brücken zwischen R&B-Sounds und Pop

San2 gehört zur neuen Generation von Entertainern und leidenschaftlich authentischen Musikern. Mit seiner außergewöhnlichen Soul-Stimme schlägt er Brücken zwischen R&B-Sounds und Pop. Dabei kopiert er neben zahlreichen eigenen Songs die Klassiker nicht, sondern setzt sie im eigenen Stil energiegeladen neu auf. Stark auch sein Mundharmonikaspiel (Blues Harp) mit einem überaus kraftvollen Ton – sowohl akustisch als auch verstärkt. So wurde er bereits 2012 vom Hersteller Hohner in die Gruppe der besten europäischen Mundharmonikaspieler aufgenommen. Akzentuiert und überaus rhythmisch riss die Musik von San2 und Band das Publikum schnell mit und bereits bei der zweiten Nummer des Abends fanden sich immer mehr Tänzer hinter der letzten Sitzreihe ein. Dabei entpuppte sich der Frontman nicht nur als ausdrucksstarker Sänger sondern auch als guter Entertainer, der weiß, wie man sein Publikum um den Finger wickelt. Ob mit Mitsingen, mit rhythmischem Klatschen und auch mit Fingerschnippen, immer wieder wurde die begeisterte Zuhörerschar in die Performance mit einbezogen.

San2 mit zwei neuen Liedern

Während der erzwungenen Corona-Pause schrieb San2 gerade einmal zwei neue Songs – aber die haben es in sich. Bei Ricky Nelson heißt es 1961 noch „Hello Mary Lou“ Doch die Zeiten haben sich geändert und irgendwie scheint das Glas nicht mehr ständig halb voll, sondern zunehmend halb leer zu sein. So ist „Goodbye Mary Lou“ kein bloßer Abgesang auf die gute alte Zeit. Soulig gefühlvoll spielt die neue Single mit musikalischen Klischees, um sie im nächsten Moment gekonnt zu brechen und nimmt sich auch textlich dabei nicht allzu ernst. Noch eindrucksvoller der zweite Titel, die R&B-Nummer „Missing Jane“. „Dabei steht Jane eigentlich für alles, was wir in den letzten zwei Jahren so schmerzlich vermisst haben“, stellte San2 klar.

Die Zuhörer am Walchensee-Kraftwerk wurden immer wieder in die Performance mit einbezogen. © Scheitterer

Immer wieder mitreißend auch die Coverversionen bekannter Hits des Genres wie „Born on the South Side“ oder die bekannte Elvis-Nummer „Hello Josephine“, die aber in ein eigenständiges Rhythmus-Konzept gepresst, nicht abgekupfert, sondern richtig neu klingt. Nach gut zwei Stunden Konzert und umfangreichen Zugaben war den begeisterten Zuhörern klar, dass „San2 & His Soul Patrol“ auch weiterhin dafür sorgen werden, dass der kernige R&B-Sound nicht in Vergessenheit geraten wird.

