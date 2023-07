Halbzeitbilanz für den Kochler Gemeinderat: „Die Diskussionskultur ist schlecht“

Von: Christiane Mühlbauer

Die hälfte der Amtszeit der Kochler Gemeinderäte ist vorbei. Knapp 3 Jahre liegen noch vor Ihnen.

Vor gut drei Jahren nahm der jetzige Gemeinderat seine Arbeit auf, die Hälfte der Amtszeit ist vorbei – Zeit, um eine erste Bilanz in Kochel zu ziehen.

Kochel am See – Im Kochler Gemeinderat sitzen seit 2020 Vertreter von sieben Listen: Fünf Mandatsträger plus Bürgermeister stellt die CSU, jeweils zwei kommen von den Freien Wählern, der Jungen Liste, den Freien Bürgern Ried, der „Mitte“ und der Unabhängigen Wählergemeinschaft Kochel (UWK). Die SPD ist mit einem Mitglied vertreten.

In Gesprächen mit den neuen Mitgliedern kommt stets die Rede darauf, dass das Diskussionsklima nicht gut ist. „Anfangs, als wir wegen Corona in der Heimatbühne tagten und jeder bei einer Wortmeldung zum Mikrofon gehen musste, gab es weniger unqualifizierte Bemerkungen“, sagt Sonja Mayer („Mitte“). Die Art der Diskussionsführung gefalle ihr oft nicht. „Unterschiedliche Meinungen sind ja normal, und man darf sie auch emotional vertreten. Aber es darf nicht in der Verunglimpfung einzelner Personen ausarten“, sagt Mayer. Der Umgangston in den Sitzungen sei auf jeden Fall verbesserungswürdig. „Wenn man andere Meinungen nicht anhören will, wird Ideenpotenzial verschenkt.“ Mehr „sachliches Miteinander“ wünscht sich auch Bettina Sindlhauser von den Freien Bürgern Ried. „An sich macht die Arbeit ja Spaß, die Verwaltung ist super“, sagt sie.

„Anstrengender und schwieriger“ geworden

Die UWK stellte bei der letzten Kommunalwahl kein neues Mitglied, für die Gruppierung sitzen weiterhin Jens Müller und Thomas Eberl (Zweiter Bürgermeister) im Rat. Mit Blick auf die Periode von 2014 bis 2020 sagt Jens Müller: „Damals war die Arbeit sachlich, das Trimini stand im Mittelpunkt, und wir haben alle an einem Strang gezogen.“ Nun sei es „anstrengender und schwieriger“, sagt Müller und meint: „Die Diskussionskultur ist schlecht.“ Es gehe ja nicht darum, eine Opposition zu verhindern, sagt er mit Blick auf Klaus Barthel (SPD). „Es schaukeln sich dann in der Debatte aber immer wieder Emotionen hoch, und das ist ungut.“ Dadurch würden Diskussionen unnötig in die Länge gezogen und drehten sich im Kreis. „Wenn man sich gegenseitig Animositäten vorwirft, ist das höchst ungut.“

Kritik an Mangelnder Zeitplanung

Einer, der gerne auch mal emotional wird, ist Markus Greiner, der für die Junge Liste 2020 neu in den Gemeinderat einzog. „Es gibt viele gute Ideen, die aber zum Teil nicht zur Kenntnis genommen werden“, antwortet er auf die Anfrage unserer Zeitung per E-Mail. Er selbst beurteilt die vergangenen Jahre als „sehr kurzweilig und spannend“.

Für Florian Lantenhammer (CSU) liegt die Schuld bei einer Person: „Mit dem Großteil der Leute, bis auf zwei oder drei, ist ein gutes Zusammenarbeiten“, schreibt er per E-Mail. Es sei aber „sehr anstrengend und nervig, sich ständig wirklich unnötige und zeitraubende Wortmeldungen von Herrn Barthel anzuhören“. Durch das ständige Schlechtmachen des Bürgermeisters und der „hervorragend arbeitenden Verwaltung“, so Lantenhammer, entstehe „eine ganz schlechte Stimmung im ganzen Gremium“.

Verbesserung der Zusammenarbeit nach gemeinsamen Seminar

Nach dem gemeinsamen Seminar zum Thema Dorferneuerung habe sich die Zusammenarbeit verbessert, findet Frank Sommerschuh, neues Mitglied auf Seiten der Freien Wähler. Er bemängelt jedoch, dass es keinen Sitzungskalender mit festen Terminen gibt. Früher, sagt Sommerschuh, sei das der Fall gewesen, aber Bürgermeister Holz hätte es nach einem Disput mit Barthel eingestellt. „Das ist sehr unbefriedigend, vor allem, wenn man berufstätig ist“, sagt Sommerschuh.

Was sagt Klaus Barthel, der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete, zu der Situation? „Zum Wohlfühlen ist dieser Gemeinderat nicht“, schreibt er per Mail. Aber er sei „ja auch nicht gewählt worden, um sich wohlzufühlen, sondern um etwas für die Kochler zu bewegen“. In einer „mehrheitlich starren Umgebung entsteht Reibung“, so Barthel weiter. Etwas anderes habe er nicht erwartet, „weil ich ja die Verhältnisse hier lange genug kenne“. Die Kritik anderer Mitglieder nehme er „mittlerweile unterschiedlich ernst“. Wenn man auf der Sachebene diskutiere, „haben wir uns schon oft geeinigt“.

In vielen anderen kommunalen Gremien, erklärt Barthel weiter, gebe es „bei der Einhaltung gewisser Regeln. wie beispielsweise Terminplanung und Unterlagen, andere Gepflogenheiten“. In seinen Augen muss sich eines „deutlich ändern: Der Umgang einiger Räte und des Bürgermeisters mit Menschen und Themen, die ihnen unangenehm sind. Politik in Kochel darf nicht mehr abschreckend wirken“.

