Aiwanger besucht Walchenseekraftwerk: Aussagen zur Zukunft bleiben vage

Von: Andreas Steppan

Politikerbesuch: Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (re.) und Florian Streibl, Landtags-Fraktionssprecher der Freien Wähler, mit Klaus Engels (Mi.) vom Konzern Uniper vor den Rohren des Walchenseekraftwerks. © Matthäus Krinner

Über dem Besuch von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger am Walchenseekraftwerk schwebt das Schlagwort „Verstaatlichung“. Ob und wie so ein Schritt möglich wäre, bleibt dabei aber offen.

Kochel am See – Dass sich Staatsminister in der Region bei Ortsterminen blicken lassen ist – speziell wenn eine Wahl naht – nichts Ungewöhnliches. Gerne gewählt werden dabei Ziele, die auch noch schöne Bildmotive abgeben. Der Besuch des bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am überaus fotogenen Walchenseekraftwerk am Donnerstag war dann aber doch etwas mehr als Routine. Denn aktuell gibt es eine Diskussion darüber, ob der Freistaat das 1994 privatisierte Kraftwerk wieder übernehmen sollte.

Im Namen des Kraftwerksbetreibers Uniper hieß Klaus Engels, Geschäftsführer des Bereichs Wasserkraft, den Minister willkommen. Nach Engels’ Darstellung hatte der Besuch aber nichts mit der aktuellen Debatte zu tun. Der Minister sei „einer lange ausgesprochenen Einladung zu unserem schönsten und beeindruckendsten Kraftwerk“ gefolgt, so Engels. Und bei dieser Gelegenheit habe der Minister dem Unternehmen die Beitrittsurkunde zum „Team Energiewende“ des Wirtschaftsministeriums überbracht.

Uniper betreibt noch rund 100 weitere Wasserkraftwerke

Nur die anwesenden Journalisten fragten beharrlich zum aktuellen Thema nach: Bekanntlich laufen die Wasserrechte des Uniper-Konzerns, rund um den Walchensee Wasser zur Stromgewinnung zu nutzen, 2030 aus. Außerdem wurde der Konzern vergangenes Jahr mit Steuergeld gerettet und gehört nun zu 99 Prozent dem Bund. Im Freistaat sehen viele Politiker die Chance gekommen, dass der Freistaat das Kraftwerkssystem wieder übernehmen könnte – im Paket mit insgesamt rund 100 weiteren Wasserkraftwerken von Uniper.

Aiwanger wird nicht konkret

Ist das auch das Ansinnen von Aiwanger? In Kochel wählte er am Donnerstag die Formulierung: „Es ist sinnvoll, dass der Freistaat seine Hand drauf hat.“ Oder: „Der Freistaat sollte ein Auge darauf haben, wie es weitergeht.“ Und: „Ich kann mir vorstellen, dass der Freistaat hier zukünftig eine größere Rolle einnimmt.“ Als Grund dafür führte er auch die Rolle des Walchenseekraftwerks für den Hochwasserschutz „bis hinunter zu Donau“ an. In einer Pressemitteilung des Ministeriums vom Freitag heißt es, „dass die Wasserkraftwerke von Uniper kein Spekulationsobjekt werden dürfen, sondern in öffentlicher Hand vor allem Gemeinwohlinteressen zu erfüllen hätten“.

Noch keine Antwort von Christian Lindner

Ob eine Übernahme der Uniper-Wasserkraft überhaupt möglich sei, hänge aber von zwei Fragen ab, so Aiwanger am Donnerstag in Kochel: „Will der Bund es hergeben?“ Und: „Will Uniper die Wasserkraft aus dem Konzern ausgliedern?“ Zur ersten Frage habe er von Bundesfinanzminister Christian Lindner bislang keine Antwort erhalten, sagte Aiwanger. Die zweite Frage beantwortete Engels vor Ort recht deutlich. Er selbst wolle sich an der Diskussion zwar nicht beteiligen, so der Wasserkraft-Chef, das werde „auf anderer Ebene“ entschieden. „Aber Uniper hat bereits klar geäußert, dass das Unternehmen die Wasserkraft nicht verkaufen will.“

Davon abgesehen tue er sich schwer mit dem Begriff „Verstaatlichung“. Aktuell habe Uniper vom Freistaat Signale bekommen, dass der Konzern das Kraftwerk auch nach Auslaufen der Wasserrechte 2030 weiterbetrieben könne, „wenn auch zu veränderten Bedingungen“, so Engels. Welche Eigentümerstruktur der Konzern habe, sei zweitrangig. Im Augenblick halte der Bund fast alle Anteile. Davor habe der Haupteigner Fortum geheißen. Das ist ein Energieversorger, der zur Hälfte dem finnischen Staat gehört. „Eine Eigentümerstruktur mit einem Staat dahinter ist für uns also nichts Neues“, sagte Engels.

Diskussion um Pumpspeicherwerke flammt wieder auf

Minister Aiwanger nutzte den Besuch in Kochel unterdessen, ein anderes Thema zur Sprache zu bringen. Er betonte die hohe Bedeutung vom Pumpspeicherwerken (PSW) für die Energiewende. Als Positivbeispiele nannte er das geplante Kraftwerk Riedl in Untergriesbach (Kreis Passau) – Baubeginn ist nach aktuellem Stand 2024 – sowie die angestrebte Sanierung und Wiederinbetriebnahme des PSW Happburg bei Nürnberg.

Da wurden freilich Erinnerungen wach an die Debatten um das einst geplante PSW am Jochberg. Prinzipiell, so sagte Aiwanger, fände er es nicht schlecht, das Projekt „vorurteilsfrei unter der neuen Gefechtslage neu zu bewerten“. Stefan Thums, Referatsleiter Wasserkraft im Wirtschaftsministerium, sagte aber am Rande, das 2014 an Widerständen der Bevölkerung gescheiterte Projekt sei „verbrannt“ und könne allenfalls „in ein bis zwei Generationen“ wieder zum Thema werden.

Scherz in Richtung Stammstrecken-Neubau

Beeindruckt zeigte sich Aiwanger von der Erläuterung, dass das Walchenseekraftwerk von 1919 bis 1923 in nur vier Jahren erbaut worden sei. „Gibt’s die Urenkel der Ingenieure noch?“, fragte der Minister scherzhaft. „Die könnten wir für die zweite Stammstrecke in München brauchen.“

